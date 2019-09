Elodie e Marracash “coppia di platino”/ I fan: “Fedez e la Ferragni esistono ancora?”

Elodie e Marracash sono la nuova coppia d’oro della musica italiana. La Di Patrizi e il rapper, oltre al successo del brano che è stato galeotto per il loro amore, si godono anche la passione che li ha travolti. Sorridenti e felici, Elodie e Marracash continuano a far sognare così i fans sfoggiando la loro felicità sul palco. Dopo aver partecipato all’evento musicale organizzato da Rtl 102.5, Elodie ha pubblicato su Instagram una foto in cui sorride accanto a Marracash scatenando l’entusiasmo dei fans che, non solo approvano la coppia, ma lanciano frecciatine agli altri innamorati famosi, in primis a Fedez e Chiara Ferragni, seguitissimi sui social dove condividono i momenti più importanti della loro vita insieme.

ELODIE E MARRACASH, I FAN PUNGONO FEDEZ E CHIARA FERRAGNI: “ESISTONO ANCORA?”

Con una foto innocua in cui sfoggiano semplicemente i loro sorrisi, Elodie e Marracash strappano lo scettro di coppia più amata sui social a Fedez e Chiara Ferragni? Anche se non vantano lo stesso numero di followers dei Ferragnez, Elodie e Marracash possono contare sul totale appoggio dei fans che, sotto la foto della cantante, oltre a complimentarsi per i traguardi che stanno raggiungendo, lanciano frecciatine alle altre star del web. “Ma Chiara ferragni è Fedez esistono ancora?“, “Non lo si vede spesso così sorridente, che bella coppia siete,”, “Coppia dell’anno”, “Il sorriso sul vostro volto dice tutto! Unico e sincero”, “Siete troppo belli assieme, sul palco sprigionavate fuoco e passione”, scrivono i followers.







© RIPRODUZIONE RISERVATA