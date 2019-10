Elodie e Marracash/ Fuga romantica tra baci, abbracci e…

Elodie e Marracash non si nascondono più e sui social si mostrano sempre più felici e innamorati. La cantante, infatti, poche ore fa ha condiviso alcune storie con cui ha annunciato la sua fuga romantica con il rapper tra le cui braccia si lascia andare ad uno sguardo sognante e innamorato. “Si, è il mio compagno. Ci stiamo conoscendo, lo stimo molto e sono contentissima”, aveva dichiarato pochi giorni fa la Di Patrizi a Domenica In confermando per la prima volta la storia con Marracash che ha restituito nuovamente la voglia di credere nell’amore ad Elodie. Felice del momento privato che sta vivendo, Elodie ha così condiviso la sua felicità con i followers che la seguono da anni e che non l’hanno mai lasciata sola neanche nei momenti più difficili dal punto di vista personale.

ELODIE E DI PATRIZI FELICI E INNAMORATI IN VACANZA

Dopo aver trascorso un’estate lavorando per portare in giro il loro brano “Margarita” che è stato un vero successo oltre ad essere stato galeotto per la nascita del loro amore, Elodie e Marracash hanno deciso di concedersi una vacanza. Abbandonato il freddo autunnale dell’Italia, la coppia è partita verso lidi più caldi dove è pronta a concedersi un lungo relax fatto di baci, abbracci e tante coccole. Se, tuttavia, Elodie appare felice di condividere la sua quotidianità con il compagno, Marracash appare più riservato. Per il momento, infatti, il rapper non ha ancora condiviso tutto. Lo farà nelle prossime ore postando una delle storie della sua fidanzata? In attesa di scoprirlo, i fans sono letteralmente innamorati della coppia Elodie-Marracash e sperano che il loro amore porti alla nascita di nuove canzoni. E’ nata, dunque, la coppia che prenderà il posto di Al Bano e Romina?

