Elodie e Marracash/ Scherzi social: lui le fa il dito medio, lei “Chiedimi scusa!”

Continua a gonfie vele la storia d’amore tra Elodie Di Patrizi e Marracash. I due artisti, reduci da un anno ricco di successi e soddisfazioni, hanno deciso di concedersi una vacanza. Sono così volati in Oman, a Muscat, come testimoniano le stories pubblicate su Instagram dalla cantante. Nei brevi filmati condivisi da Elodie i due si punzecchiano a vicenda ed è soprattutto la cantante a divertirsi con qualche dispetto al quale Marra replica con il dito medio. “Ma no, chiedimi scusa!” scherza allora la Di Patrizi, che al contempo mostra ai follower le bellissime location in cui lei e il suo fidanzato si trovano in questi giorni. «Non siamo una coppia da Instagram. – ha specificato in una recente intervista al settimanale Gente – Siamo entrambi molto spontanei […] in giro siamo affiatati e mi fa piacere che si veda».

Elodie Di Patrizi, da Marracash al Festival di Sanremo

Mentre si diverte in vacanza con Marracash, Elodie Di Patrizi appare sui nostri schermi televisivi con una nuova pubblicità. La cantante è infatti la nuova testimonial di Yamamay e nello spot canta una melodia natalizia non senza un pizzico di sensualità. Proprio in merito nel corso dell’intervista a Gente ha ammesso «Non c’è niente di male nel piacersi. Però per partecipare al gioco della seduzione non devi per forza avere un corpo perfetto». E mentre fervono i preparativi per il prossimo Festival di Sanremo, Elodie ripensa a quando, nel 2017, calcò il palco dell’Ariston con la sua “Tutta colpa mia”. Che la si possa rivedere lì molto presto? Lei ammette «Ci tornerei subito se potessi […]. Mai dire mai!»

