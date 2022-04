Elodie e Marracash sono tornati insieme?/ Incontri sotto casa di lei tra sorrisi…

Elodie e Marracash di nuovo insieme? Le foto di Chi

Ritorno di fiamma tra Elodie e Marracash? Come insegnano Belen Rodriguez e Stefano De Martino che ci stanno riprovando per la terza volta, certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano esattamente come canta Antonello Venditti. Ed è ciò che starebbe accadendo tra Elodie e Marracash. I due cantanti che si erano innamorati dopo una collaborazione artistica sulle note di “Margarita” diventata, poi, una hit estiva, si erano lasciati alcuni mesi fa. Elodie era stata poi pizzicata in compagnia di Davide Rossi, ma oggi, il settimanale Chi sgancia la bomba.

Nel numero in edicola dal 27 aprile, il magazine diretto da Alfonso Signorini, pubblica le foto di un incontro sotto casa di lei tra l’ex allieva di Amici e il rapper che, con il loro amore, hanno conquistato i fan che sognano il ritorno di fiamma che, dalle foto di Chi, potrebbe essere molto vicino.

Elodie e Marracash: progetto di vita insieme?

Elodie e Marracash si erano detti addio per un progetto di vista che non combaciava. Qualcosa, però, pare sia cambiato. “Stessa casa, stesso amore”, scrive Chi che ha pizzicato il rapper sotto casa della cantante mentre le restituiva il cellulare che, probabilmente, aveva lasciato da lui. Secondo il magazine diretto da Alfonso Signorini, dunque, tra i due cantanti la fiamma dell’amore potrebbe essersi riaccesa.

Nelle foto pubblicate da Chi, Elodie appare sorridente con le sue lunghe treccine mentre Marracash la aspetta. Un ritorno di fiamma in cui i fan più romantici della coppia sperano. Per ora, tuttavia, sia Elodie che il rapper non commentano. Del resto, entrambi hanno vissuto la propria storia con riservatezza condividendo sui social il meno possibile.

