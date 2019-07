Elodie e Marracash stanno insieme?/ Foto, avvistati: “Teneri baci in pubblico”

Sono già protagonisti dell’estate grazie a quella che è ormai una hit, “Margarita”, eppure Marracash ed Elodie stanno per conquistare anche il gossip di questa calda stagione. Sì, perché pare che i due non siano soltanto colleghi ma stiano insieme come coppia. A confermarlo sarebbero degli avvistamenti che incastrerebbero la cantante e il noto rapper. Come si legge su 361magazine “Entrambi erano presenti al Palalido, invitati da DAZN, per un evento di Boxe organizzo a una settimana dall’inaugurazione dell’impianto.” Già qui i due sono apparsi particolarmente in sintonia, feeling comunque additabile alla frequentazione lavorativa degli ultimi mesi. A smentire che tra loro ci sia solo un’amicizia è però quanto accaduto subito dopo. Elodie e Marracash si sarebbero infatti scambiati più di un bacio.

Elodie e Marracash, è scoppiata la passione?

È scattata la passione tra Elodie e Marracash? Il noto portale aggiunge ulteriori dettagli a questo avvistamento: “Dopo si sono spostati in un noto ristorante milanese dove si sono scambiati teneri baci: sembra sia nata una love story, merito della canzone?” si legge. Pare infatti ci siano ben pochi dubbi sul fatto che tra i due colleghi sia nato anche un flirt. Avvistamenti, questi, che non fanno che alimentare il gossip che potrebbe vederli grandi protagonisti anche nei prossimi mesi. D’altronde entrambi sono dotati di un’ampia schiera di fan, ora curiosi di saperne di più su come sia nata questa storia. Vedremo se nel corso delle prossime settimane uno dei due, o entrambi, si sbottonerà su questa caliente conoscenza.





© RIPRODUZIONE RISERVATA