Elodie e Marracash, vacanze d’amore/ Foto in barca, il web: “Siete meravigliosi”

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Elodie e Marracash. Nonostante preferiscano vivere la loro storia d’amore, per quanto possibile, lontano dai riflettori, hanno deciso di condividere su Instagram alcuni scatti della loro vacanza insieme. Nell’ultima, in particolare, i due sono su un gommone, brindano e sorridono felici, uno accanto all’altro. Un cuore incornicia lo scatto postato da Elodie che ha ricevuto su Instagram non pochi like e commenti positivi. “Siete bellissimi”, “Coppia di campioni”, “È un piacere vedere Marra sorridere, accanto a te ancora meglio”: sono questi alcuni dei commenti dei fan della coppia. Ma sono tanti anche i volti noti ad aver commentato lo scatto della coppia, da Elisa Toffoli a Daniele Toretto.

Marracash e Elodie: “Un incastro di pianeti meraviglioso”

Marracash e Elodie hanno così allontanato ogni minimo sospetto di una possibile crisi, dimostrandosi invece felicissimi uno accanto all’altro. In un’intervista rilasciata qualche tempo fa a Il Fatto Quotidiano, il rapper ha svelato quanto importante sia stato per lui l’incontro con Elodie, fondamentale per aiutarlo ad uscire da una brutta depressione: “Un incastro di pianeti meraviglioso che ci ha consentito di conoscerci e di non perderci di vista. Ma tutto questo è successo come ultimo step di una serie di piccoli passi verso la rinascita. Era come se il destino mi avesse riservato tutte queste belle sorprese sul mio cammino”, sono state le parole di Marracash. I due, nonostante siano così legati, hanno per ora preferito vivere in due case separate.

❤️ Un post condiviso da Elodie (@elodie) in data: 28 Ago 2020 alle ore 10:38 PDT





