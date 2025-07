Elodie contro tutti: dito medio e attacco diretto a due uomini dal palco. Scoppia il caso al 105 Summer Festival, ecco cos'è successo.

Al 105 Summer Festival Elodie ha fatto parlare di sè dopo essere sbottata contro due spettatori e aver fatto loro il dito medio. Immediatamente il video è diventato virale sui social e la cantante è finita al centro delle polemiche. Ma andiamo con ordine. Tanti sono stati gli artisti che si sono esibiti all’Area Park di Via Sicilia.

Sul palco abbiamo vistoe Elodie, che poi si è infuriata con due uomini nel pubblico.Il 105 Summer Festival si è tenuto a Comacchio e la cantante ha portato sul palco alcune delle sue hit più amate tra cui Bagno a Mezzanotte, Black Nirvana Mi Ami Mi Odi e Tribale. Ad un certo punto Elodie ha fatto il dito medio proprio nel bel mezzo della canzone ‘Due’ e conclusasi l’esibizione è sbottata spiegando il perchè del suo gesto: “Se mi vedete un po’ così è perché volevo già litigare, perché io c’ho questo problema, che purtroppo mi piace litigare”.

elodie per me le cose sono🖕🏼due ✌🏼dito medio ad un pelato live picco di carriera pic.twitter.com/Q412vOUfhh — Elodie out of context (@elodiecontext) July 4, 2025

Elodie spiazza al 105 Summer Festival: “Uno con il cappello e l’altro invece è un po’ pelato…”

“C’è uno con il cappellino che non mi sta tanto simpatico, poi quello vicino, sono due tipi, uno con il cappello e l’altro invece è un po’ pelato. Non mi stanno troppo simpatici, vabbè sono cavolate andiamo avanti”. Così ha detto Elodie, e come si vede dal video diventato virale in poco tempo, la cantante era davvero furibonda. Subito i fan su X hanno commentato dicendo di stimarla per il coraggio di farsi sempre sentire: “Lo devo ammettere questa arrabbiata è la sua versione che preferisco“, e ancora: “Lei è il mio spirito guida quando sono nera”.

