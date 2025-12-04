Elodie potrebbe essere l'ospite speciale della prossima diretta del Grande Fratello 2025 per fare una ramanzina a un concorrente

Un’indiscrezione bomba corre sui social a pochi giorni dalla nuova diretta del Grande Fratello 2025 e annuncia l’ingresso, nella Casa, di una cantante italiana famosissima: Elodie. L’artista sarebbe pronta ad entrate nel programma per dare il via ad una serata scoppiettante e, soprattutto, per fare una ramanzina ad uno dei concorrenti più discussi di questa edizione: Domenico D’Alterio.

“Alla prossima puntata del Grande Fratello ci sarà un ospite a sorpresa: un cantante pronto a fare una ramanzina a Domenico”, si legge nell’indiscrezione lanciata su Instagram da Amedeo Venza, che ha poi annunciato anche il nome dell’artista in questione, Elodie. Una ‘ramanzina’ che sarà in realtà anche una sorpresa per Domenico, visto che non ha mai fatto mistero del fatto che proprio Elodie è la sua cantante preferita.

Elodie entra al Grande Fratello 2025 per Domenico? Cosa potrebbe accadere lunedì in diretta

Se l’indiscrezione si rivelasse vera, quella di lunedì sarebbe una puntata davvero eccezionale, durante la quale è probabile che Elodie regali al pubblico e ai concorrenti del Grande Fratello anche un’esibizione in diretta, oltre che il faccia a faccia con Domenico. Ricordiamo, d’altronde, che quest’ultimo è stato particolarmente bersagliato, dentro e fuori la Casa, per il suo rapporto con Benedetta Stocchi, in totale contrasto con la presenza, nella sua vita, di una compagna, Valentina, che è più volte entrata nella Casa per mettere un freno a questo rapporto, facendo leva sul loro sentimento. Questo fino a quando, stanca del comportamento di Domenico, Valentina ha deciso di lasciarlo, prima con una lettera poi in un faccia a faccia andato in scena in diretta nella puntata di lunedì 1 dicembre.