Elodie, festa di compleanno con il suo fidanzato Andrea Iannone/ “Sei immensa!”

Le notizie di gossip e di cronaca rosa trovano spesso come spunto le liaison documentate sui social, spesso impreziosite da eventi e didascalie eloquenti. L’ultima ad aver reso partecipe utenti e non della stabilità del suo rapporto sentimentale è stata Elodie, felicemente fidanzata con Andrea Iannone ormai da diverso tempo. L’occasione ghiotta è stata la gioiosa festa di compleanno per i 33 anni della cantante che oltre ad amici e conoscenti ha condiviso il lieto evento proprio con il motociclista.

A riportare le informazioni sui festeggiamenti per il compleanno di Elodie, al netto della presenza del fidanzato Andrea Iannone, è stato il settimanale Oggi. La cantante avrebbe organizzato il party in un noto ristorante bergamasco e al tavolo con gli invitati era presente chiaramente la sua dolce metà. La sera è trascorsa con gioia ed euforia e per la coppia non sarebbero mancati abbracci e baci colmi di sentimento. Tra l’altro, il tutto è stato documentato dalla stessa Elodie sui social con numerose stories e foto con protagonista anche Andrea Iannone.

“Ti amo e ti stimo, sei immensa, buon compleanno amore mio!“, questo il commento – riportato dal settimanale Oggi – ad uno dei contenuti social pubblicati da Elodie per il suo compleanno da parte del fidanzato Andrea Iannone. Nulla di più eloquente per rappresentare un sentimento ancora giovane ma ugualmente forte e sincero. La relazione tra la cantante e il motociclista sembra dunque andare a gonfie vele anche se si apprende come ancora non abbiano deciso di vivere la reciproca quotidianità con la convivenza.

Come riporta il settimanale Oggi, Elodie – complici gli impegni musicali – vive a Milano e spesso e volentieri deve spostarsi in giro per l’Italia tra promozione del nuovo disco e tour tra palazzetti e stadi. Dal canto suo, Andrea Iannone vive invece a Lugano ma dagli ultimi contenuti social si evince come riesca a trovare spesso e volentieri il modo di trascorrere la giusta dose di tempo con il suo nuovo amore. In ogni caso, data l’importanza e tenerezza del rapporto tra Elodie e Andrea Iannone, pare che i due stiano comunque valutando seriamente la possibilità di unire le reciproche vite passando dunque alla convivenza, e chissà, un giorno potrebbe anche arrivare il grande passo del matrimonio.











