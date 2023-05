Elodie festeggia il compleanno con parenti e amici/ Il bacio con Andrea Iannone e…

Elodie festeggia il compleanno: anche Andrea Iannone alla cena

La giornata di ieri è stata di grandi festeggiamenti per Elodie, che si è circondata dei suoi più grandi affetti per un traguardo importante di vita. La cantante ha infatti compiuto 33 anni e, per l’occasione, non sono mancate le celebrazioni in compagnia della famiglia e degli amici più stretti. E, al suo fianco, non poteva ovviamente mancare il fidanzato Andrea Iannone, con il quale la storia d’amore è sempre più complice e travolgente e viaggia davvero a gonfie vele.

Elodie: il passato difficile, la droga e il rapporto con la madre/ “È stata male ma…”

Come riporta la pagina Instagram The Pipol Gossip, l’artista ha condiviso alcuni scatti sulle Instagram stories della cena di compleanno in allegria. Tra brindisi e piatti speciali, Elodie ha trascorso ore di sana spensieratezza al fianco degli affetti più stretti, compresa anche la cara amica Diletta Leotta. Tante le immagini condivise, dalla tavolata imbandita e tutti i commensali sorridenti e pronti a festeggiare, sino ad un romantico bacio con il pilota motociclistico.

Elodie: "Non so dire 'grazie' a me stessa"/ "Devo molto a Maria De Filippi"

Andrea Iannone, la dedica social ad Elodie: “Ti amo e ti stimo“

Anche Andrea Iannone ha celebrato a dovere la sua Elodie, e non solo in occasione della cena di compleanno. Il pilota motociclistico, nella giornata di ieri, le ha anche dedicato un dolcissimo post condiviso sul proprio profilo Instagram. “TI AMO e ti STIMO, sei IMMENSA. Buon compleanno amore mio!“, il tenero messaggio a corredo di un carosello di fotografie e video dedicate alla cantante e al loro amore.

La coppia è sempre più affiatata e ora vive la propria relazione sentimentale alla luce del sole, senza più nascondersi agli occhi indiscreti del gossip, condividendo scatti di coppia e romantiche dediche sui social. Dopo i timidi passi iniziali, che hanno portato entrambi a non sbilanciarsi per non rovinare il rapporto di amicizia iniziale, i due sono stati travolti dalla potenza di un sentimento ben più forte, l’amore. Ora la coppia si gode il suo presente e progetta il suo futuro insieme.

Marracash, ex fidanzato Elodie/ Vero motivo per cui si sono lasciati...

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pipol Gossip (@thepipol_gossip)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Iannone (@andreaiannone)













© RIPRODUZIONE RISERVATA