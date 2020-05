Elodie, fidanzata Marracash/ Foto, nuova auto e look in regalo per la cantante

Pubblicità

Elodie è sempre più innamorata: il suo amore con Marracash prosegue senza alcun crollo. Lo dimostrano le Stories che i due hanno scelto di pubblicare solo pochi giorni fa, in occasione del compleanno del rapper. Quest’ultimo ha scelto di concedersi un regalo una nuova auto e la fidanzata ne ha approfittato per immortalarlo nella sua posa un po’ da “Cafone”. Ovviamente scherzando, come subito dopo: “Mi è venuto un dubbio, conoscendoti, tu questa macchina l’hai presa perchè sei un ecologista, vero?”. Battuta pronta anche dall’altra parte: Marracash ha confermato di aver comprato l’auto elettrica proprio per tutelare l’ambiente. “E poi perchè fa da 0 a 100 in 2.3 secondi“, ha aggiunto. La complicità fra i due è sempre più evidente e lo dimostra anche questo siparietto. Un po’ di tempo fa l’ex volto di Amici di Maria De Filippi ha svelato a Il Fatto Quotidiano che nella loro relazione non mancano però anche delle scaramucce. “Abbiamo avuto delle discussioni“, ha dichiarato, “come tutti: lui è un uomo non facile e io sono una donna complicata”. Oggi, lunedì 25 maggio 2020, Marracash sarà uno degli ospiti che vedremo a Facciamo che io ero… un’altra volta, alla corte di Virginia Raffaele. In quest’occasione tuttavia non ci sarà Elodie, L’intervista infatti è stata registrata tre anni fa, due anni prima che la coppia diventasse tale.

Pubblicità

Elodie, fidanzata Marracash: in continua evoluzione

Sempre in continua evoluzione Elodie Di Patrizi, fidanzata di Marracash, a partire dal look. Negli ultimi tempi il suo profilo Instagram spopola di foto in cui sfoggia treccine e capelli neri e lunghissimi. Una bella differenza rispetto alla chioma corta e bionda a cui ci ha abituati per molto tempo. Ed è così che si mostra nelle Stories, dove augura ai fan una buona domenica. Secondo alcune malelingue, il nuovo look della cantante riuscirebbe persino ad oscurare il singolo pubblicato da poco, Guaranà. Anche se in realtà non è così, soprattutto se si pensa ad uno degli ultimi scatti. In posa per la spiaggia, Elodie ha sfoggiato un costume nero con apertura sul decolletè e sull’addome. “Tesoro stai benissimo co’ ’ste treccine. Mi ti f**ei“, ha commentato subito Elettra Lamborghini. Fra noti e meno noti, non sono mancati gli attacchi da parte degli haters: “Marra ti ha reso più bella”, scrive qualcuno, provocando l’ira dei fan della cantante. “A me non piace per niente, mille passi dietro a Margarita”, aggiunge un altro.

Foto, il cambio di look

Visualizza questo post su Instagram GUARANÀ ora è vostra. Fuori ovunque su tutte le piattaforme 💜 Link in bio Un post condiviso da Elodie (@elodie) in data: 13 Mag 2020 alle ore 6:03 PDT





© RIPRODUZIONE RISERVATA