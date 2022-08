Elodie: flirt con Samuele Bersani?/ Galeotta la Notte della taranta, scoop di…

Samuele Bersani innamorato perso di Elodie? L’indiscrezione

Samuele Bersani ed Elodie stanno insieme? Qesto è il nuovo tormentone gossip che si sta spargendo a macchia d’olio sul web. A quanto sembra, Elodie ha salutato Andrea Iannone ed è volata in Salento per la Notte della Taranta. Proprio in questa occasione, si sarebbe vista con Marco Mengoni, Madame e Samuele Bersani.

Secondo l’indiscrezione di Very Inutil People, tra i due sarebbe scattata la scintilla: “I due si sarebbero avvicinati durante la Notte della Taranta, in Puglia. Entrambi si sono esibiti sul grande palco mediterraneo, come sappiamo, in un meraviglio spettacolo. Galeotto fu il festival? Così parrebbe, anzi, il backstage, dove sarebbe scoccata la scintilla. Ma non è tutto, c’è molto, molto di più. Infatti Bersani e la Patrizi sarebbero stati visti in atteggiamenti parecchio intimi. I cantanti si sarebbero scambiati anche i numeri di telefono e… Udite, udite… Lui le avrebbe fatto una dichiarazione importante ed alquanto impegnativa: la promessa di una canzone d’amore dedicata a lei. Elodie sarebbe davvero compiaciuta dalla cosa. “

Prima di Samuele Bersani, a impazzare sul web c’è stato un altro gossip: Elodie e Andrea Iannone stanno insieme? Il settimanale Chi ha pubblicato diversi scatti dei due che hanno condiviso le vacanze insieme.

Tra i due sembra esserci intesa, un clima giocoso ma nessuno dei due si è mai rivolto sguardi languidi o si è dato baci e carezze. A prima impressione sembrerebbero due semplici amici, ma il giornale diretto da Alfonso Signorini assicura che “sarebbe scattato qualcosa. Prima una semplice empatia, poi una curiosità di quelle che diventano un pensiero fisso e infine attrazione senza ritorno”. Dunque, la cantante sta con il bel calciatore o con Samuele Bersani? Si attende qualche commento da parete di Elodie che faccia luce sulla questione, ma la sua riservatezza è già nota ai media.

