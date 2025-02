Scoppia la polemica a Domenica In tra Elodie e Davide Maggio. Durante la diretta la cantante si è esibita con la sua canzone di Sanremo 2025, “Dimenticarsi alle 7”. Immediatamente sono partite le domande della sala stampa e in quel frangente Elodie ha raccontato di essere una persona che piange molto spesso, di prendersela per tutto citando anche la serata finale del Festival dove è corsa in camerino a piangere dopo la botta emotiva.

Video Dimenticarsi alle sette e significato testo canzone Elodie, Sanremo 2025/ Voltare pagina dopo delusione

Subito Davide Maggio è intervenuto chiedendole se non avesse pianto per il vestito strappato. “No, quelle sono ca**ate che scrivete voi sui giornali”, ha risposto Elodie scatenando l’ira di Maggio che ha subito risposto così: “Devi imparare ad ascoltare”, e da quel momento si è acceso il caos in studio. La cantante ha precisato di non essere una persona così immatura da prendersela per un vestito: “Ma che mi so rinc****a da arrabbiarmi per un abito?”. Davide Maggio non ha mollato la presa nonostante l’invito di Mara Venier di cambiare discorso.

Tony Effe ed Elodie hanno litigato a Sanremo 2025?/ Il presunto ‘sgarro’ alla cantante prima dell’esibizione…

Davide Maggio contro Elodie a Domenica In: “Spiegaci il giallo del vestito”

Durante la diretta di domenica in di domenica 16 febbraio Elodie si è scagliata contro Davide Maggio, il quale voleva creare una polemica bella e buona sul vestito della cantante, sostenendo che quest’ultima avesse addirittura pianto e litigato con Tony Effe per uno strappo all’abito durante l’esibizione. Lei non ha accettato l’accusa e ha ripetuto per ben sei volte in diretta su Rai 1 che secondo lei alcuni giornalisti scrivono vere e proprie ca**ate, scatenando ancora di più l’ira di Maggio che per uscire dall’impasse ha deciso di invitarla a bere con lui un caffè.