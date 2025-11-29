Elodie rompe il silenzio dopo il caso del video strappato ad un ragazzo del pubblico al suo concerto a Messina: la dura replica

Dopo i discussi video dei balletti con Megan Ria sul palco dei suoi concerti, Elodie è tornata a far parlare di sé per sul caso del cellulare. In questi giorni tanto si è parlato del filmato in cui la cantante, durante una performance del concerto tenuto a Messina, strappa con forza il cellulare di un ragazzo del pubblico che la stava riprendendo da molto vicino. Un gesto che ha scatenato polemiche e discussioni, e che soprattutto ha spaccato l’opinione pubblica a metà, tra chi ha trovato sbagliato il gesto di Elodie e chi, invece, si è schierato dalla parte della cantante.

Fatto sta che, il giorno dopo la diffusione del video, è arrivata la testimonianza dell’uomo a cui è stato strappato il cellulare, un giornalista che ha dichiarato di essere accreditato all’evento come fotoreporter e di aver per questo scattato delle foto alla cantante, che gli avrebbe invece detto: “Te lo spacco quel telefono!”, sottolineando una strofa di una sua canzone Guaranà.

Elodie rompe il silenzio dopo il caso del video al concerto e il telefono strappato: la replica

Una questione particolare, che nelle ultime ore ha trovato il suo nuovo capitolo nella replica di Elodie. La cantante è finalmente intervenuta sul fatto che continua a far discutere con un post, pubblicato in una story di Instagram, in cui appare chiaramente polemica. “Puntare il telefono in faccia senza neanche salutare è una roba orrenda” ha tuonato la cantante, per poi chiudere con decisione: “Torniamo agli abbracci e mettiamoci sto telefono nel c*lo!”. Insomma, un messaggio chiaro e anche abbastanza duro, attraverso il quale Elodie ha cercato anche di mettere un punto a quello che è diventato un vero e proprio caso.

