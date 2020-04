Elodie/ “Giovedì vi regalerò due nuove versioni di Andromeda”

Bellissima e con tanta voglia di parlare attraverso la musica, Elodie Di Patrizi è pronta a raccontarsi ai microfoni di “E poi c’è Cattelan”, lo show condotto da Alessandro Cattelan che torna in onda questa sera, alle 21.15, su Sky Uno. Pur rispettando le norme di sicurezza previste per l’emergenza coronavirus, la nuova edizione dello show di Sky Uno andrà in onda in diretta e sarà dedicata a personaggi famosi del mondo della musica, dello spettacolo e dello sport. Elodie è una degli ospiti più attesi di questo primo appuntamento e, in attesa di raccontarsi a 360 gradi, la cantante ha deciso di spiazzare i fans con un regalo. Reduce dal successo ottenuto al Festival di Sanremo 2020 con “Andromeda”, Elodie ha deciso di fare una sorpresa ai fans pubblicando due nuove versioni del brano. “Abbiamo lavorato a due nuove versioni di Andromeda che usciranno giovedì. Vediamo se indovinate con chi ho collaborato”, ha scritto su Instagram scatenando l’entusiasmo dei fan.

ELODIE E L’AMORE CON MARRACASH NATO CON UNA CANZONE

Tra Elodie e Marracash l’amore cresce ogni giorno di più. La coppia che si è incontrata per incidere “Margarita”, il brano che è diventato una vera hit, non si nasconde più e diverse volte ha raccontato l’inizio di un sentimento puro e sincero. Se Elodie ha più volte ammesso di essere davvero serena e felice accanto al rapper, Marracash ha sempre cercato di essere più riservato. Tuttavia, in una delle ultime interviste rilasciate ai microfoni del settimanale Grazia, il rapper ha confessato di aver trovato in Elodie la donna che è riuscita a ridargli fiducia non solo nell’amore, ma in generale, nelle persone. “Dopo l’ultima brutta esperienza, io ero reticente a buttarmi in una nuova storia, ma lei mi ha ridato fiducia. Mi ha restituito la capacità di fidarmi degli altri, di mettermi nelle mani di qualcuno. E di cominciare a costruire qualcosa. Sono stato fortunato”, ha confessato Marracash che, con Elodie forma ormai una delle coppie mediatiche più amate del momento.



