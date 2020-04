Elodie: “il mio ex stava male, non poteva amarmi”/ “Marracash il rapporto più bello”

Per Elodie Di Patrizi è un momento magico sia dal punto di vista professionale che artistico. L’incontro con Marracash, infatti, le ha portato non solo grandi soddisfazioni dal punto di vista artistico, ma soprattutto, le ha regalato un amore vero che la rende serena e felice. Un amore sicuramente più consapevole di quello vissuto quando, a soli 20 anni, decise di allontanarsi dalla sua famiglia per trasferirsi in Puglia inseguendo un uomo che non poteva amarla. “Mi sono trasferita in Puglia per amore. Io avevo 20 anni, lui molti più di me”, racconta in un’intervista rilasciata ai microfoni de La Repubblica. “Ero incosciente, non sopportavo più la mia famiglia. Scappavo da una situazione più grande di me che avevo creduto di poter gestire”, ha aggiunto ancora la cantante.

ELODIE: “A VENT’ANNI AMAVO UN UOMO CHE STAVA MALE, CON MARRACASH IL RAPPORTO PIU’ BELLO”

La Elodie Di Patrizi di oggi è sicuramente un’Elodie diversa da quella di anni fa al punto che la cantante non rifarebbe mai ciò che fece quando a 20 anni decise di lasciare tutto per trasferirsi in Puglia. “Ora non lo farei mai, allora pensavo di non avere niente da perdere. In realtà lui non stava bene, non poteva amarmi ed io ero di nuovo in una situazione più grande di me e con uno sconosciuto”, ha raccontato a La Repubblica. Un rapporto decisamente diverso è quello che oggi la cantante ha con Marracash che lei definisce il suo rapporto più bello. “Crede in me. E lo fa perché è onesto, non perché è il mio fidanzato. Io vivo con i piedi per terra, lui guarda lontano. Lui mi porta su, mi fa respirare. Per me un rapporto deve essere così. Siamo amanti, amici, nemici, siamo tutto. Quello con lui è il rapporto più bello della mia vita”, ha dichiarato in un’altra intervista rilasciata al settimanale Grazia.



