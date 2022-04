Elodie/ Il video sexy di Bagno a mezzanotte fa discutere il web

Recentemente Elodie, ospite a Battiti Live il viaggio della musica, è stata vittima di alcune dure critiche sui social. A seguito della pubblicazione del suo ultimo videoclip, “Bagno a mezzanotte” alcune persone, soprattutto su Instagram, hanno accusato la ragazza di mettere in mostra troppo il suo corpo e di basare la sua recente carriera solo su questo. La rete si è indignata subito ma la cantante romana ha immediatamente pubblicato un video risposta proprio su Instagram per zittire gli haters. Elodie nel video dice che non c’è niente di male a farsi vedere in quanto il corpo è arte ed è un bellissimo modo per esprimersi. Risponde in particolar modo alle polemiche dicendo che le donne sono libere di mostrarsi come meglio ritengono.

Elodie, da Amici al Festival di Sanremo

Elodie di Patrizi è una cantante romana che è conosciuta nel panorama italiano della musica si può dire dall’anno 2015 quando partecipò (e arrivò seconda in classifica) alla quindicesima edizione del talent show di Maria de Filippi, Amici. Dopo il talent arrivò la sua partecipazione, nel 2017, al festival di Sanremo. Ma, il vero e grande successo di cui Elodie gode ancora oggi si può dire che arriva dalla sua partecipazione al festival nel 2020 con il brano “Andromeda” scritto dal suo collega e grande amico Mahmood. Infatti, tra i due c’è una profonda e datata amicizia che viene spesso mostrata sui social. Oltre alla grandissima amicizia con Alessandro però Elodie si è fatta notare tra il pubblico anche per la lunga relazione con Fabio, meglio conosciuto come Marracash, re del rap. Infatti i due hanno condiviso ben due anni della loro vita. Tutto ebbe inizio nel 2019 quando i due si innamorano perdutamente durante le riprese di un videoclip di un singolo di Elodie che li vede insieme, “Margarita”. Come quasi tutte le storie d’amore i due dichiarano di essersi incontrati anni precedenti al video ma di non essersi stati mai troppo simpatici.

Entrambi poi non non si limitano a nascondersi ma anzi mostrano il proprio amore sui social durante la loro lunga relazione. La loro prima apparizione pubblica la vediamo durante l’attesissimo red carpet, a Venezia, della 77esima edizione del Festival del cinema. Poi però a fine 2021 i due dichiarano che la loro relazione era giunta al capolinea, nonostante i fan si fossero illusi quando hanno visto Elodie nella copertina dell’ultimo album del rapper Marracash, “Persona”. Al momento il cuore di Elodie sembra già occupato infatti è stata papa-razzata più volte con il noto modello e manager di Armani, Davide Rossi.

