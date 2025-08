Elodie: serata nella sua vecchia discoteca a Gallipoli con Iannone, ma tra i due c’è aria di crisi per “lei”, la ballerina.

Continua la domanda perpetua: Elodie e Andrea Iannone sono in crisi? La questione resta aperta, e anche se loro dimostrano il contrario, qualcuno è convinto che le cose non vadano bene come sembra. A far partire il rumor è Deianira Marzano, la quale ha ripubblicato il messaggio di una sua follower: “Elodie a Gallipoli insieme a lannone, ho visto le storie di alcune persone che seguo nella discoteca dove lei faceva la cubista prima di diventare famosa“. L’esperta di gossip ha risposto: “Si, ma ma anche se vogliono far vedere che va tutto bene, in realtà le cose non vanno alla grande, sempre per la storia della ballerina“.

Deianira è convinta che nonostante le foto di Elodie e Andrea Iannone siano piene di amore, tra di loro ci sia qualcosa che non va e che la colpa sarebbe di una ballerina di nome Francesca con cui i due sarebbero andati insieme in un hotel facendo partire il rumor hot sulla loro storia. Tutto è successo a Roma dove i due avevano trascorso la notte con una ragazza, e ancora una volta Deianira Marzano aveva fatto partire il gossip. Pare addirittura che questa ballerina sia molto interessata a lei: “Deia, questa notizia non solo te la confermo, ma ti aggiungo che Francesca è presissima di lei“.

Elodie e Andrea Iannone, i motivi dietro la presunta crisi: questione di gelosia?

I rumor sulla crisi si erano diffusi dopo quanto avvenuto ad uno degli ultimi concerti di Elodie, dove lei aveva dichiarato dal palco che tra gli spettatori c’erano due persone che non gli piacevano. In qualche modo il pubblico aveva avuto paura che si trattasse di un segno di rottura tra lei e Andrea Iannone, ma dopo le suggestioni, la cantante ha subito condiviso una foto di un bacio con il fidanzato, mettendo a tacere le voci sulla crisi. Secondo Deianira Marzano, la ballerina con cui si erano rapportati avrebbe dunque causato qualche incomprensione, forse per motivi di gelosia, ma si tratta semplicemente di supposizioni dato che i due non hanno mai rilasciato dichiarazioni a riguardo. In attesa di quello che succederà nei prossimi giorni, possiamo dire che per ora Elodie porta avanti la sua relazione con Andrea Iannone senza mai far trasparire troppo di quelle che sono le crisi interne.