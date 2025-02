Elodie in “Dimenticarsi alle 7” a Sanremo 2025: apprezzamenti sui social

Una Elodie trasformata si presenta sul palco dell’Ariston. L’artista al Festival di Sanremo 2025 porta infatti un brano differente dalle hit sfornate negli ultimi anni. La sua “Dimenticarsi alle 7” è infatti una canzone d’amore dai toni più pacati e meno ritmata. Lei, in uno splendido abito argentato, si esibisce sulle note del suo brano che sembra molto apprezzato sui social. “Elodie ha appena sfornato una canzone timeless, un classico” scrive una telespettatrice su X. C’è chi va addirittura oltre: “Se non vince Elodie quest’anno faccio una strage. Dramma, voce, talento, purezza. SPAZIALE”.

C’è anche chi si dice senza parole: “Amici, ma che pezzo ha portato Elodie?”. Per Alessandro, Elodie è una dea “da vittoria e perfetta per Eurovision”. In generale, la canzone è piaciuta molto sui social, e anche al teatro dell’Ariston ha avuto un buon riscontro. Dopo la sua esibizione, la concorrente ha abbracciato emozionata Carlo Conti e Gerry Scotti. Proprio Gerry si è lasciato andare ad una battuta: “Dimenticarsi alle 7 sembra come quando devi ricordarti di prendere la pasticca a quell’ora ma ti scordi!”.