Elodie, incidente sul palco durante il concerto: nessuna conseguenza per l'artista
Elodie è stata vittima di un intoppo durante il suo ultimo concerto, la cantante romana lanciata al successo da Amici di Maria De Filippi si è ritrovata a fare i conti con un problema sul palco nel bel mezzo di un’esibizione tosta e dall’elevato grado tensivo e spettacolare in quel di Jesolo. Elodie ha sbattuto fortemente la testa mentre si trovava all’interno di una grande gabbia in ferro, elemento scenico centrale della coreografia.
Nella fase in cui i ballerini hanno provato a sollevare l’artista per farla uscire, la cantante ha urtato la testa contro la struttura. Un piccolo intoppo, ma la cantante è andata avanti come se nulla fosse, riuscendo a controllare l’esibizione durante il concerto. Sui social però è scattata la preoccupazione dei fan, che si sono allarmati per le condizioni di Elodie: “Si è fatta malissimo, speriamo vada tutto bene” si legge sui social a riguardo. Per fortuna niente di grave per Elodie, ma lo spavento c’è stato.
Elodie e l’incidente durante il concerto: nessuna conseguenza
La cosa più importante dopo il concerto erano ovviamente le condizioni di Elodie, l’artista romana ha sbattuto la testa ma per fortuna senza riportare danni e conseguenze, al contrario di quanto trapelato via social in un primo momento.
Sui social è scattato l’allarme per le condizioni della cantante romana, ma per fortuna l’artista non ha riportato conseguenze gravi. Molti utenti hanno elogiato la sua professionalità e dedizione, sottolineando come sia riuscita a gestire la situazione senza interrompere lo spettacolo.