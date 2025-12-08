Elodie annuncia una pausa dalla musica live: la cantante ha spiegato che nel 2026 non terrà nessun tour. "Torno nel 2027 con un nuovo show"

Elodie, dopo un anno ricco di concerti in giro per tutta l’Italia, ha deciso di fermarsi. La cantante romana, dopo un 2025 carico di concerti live, ha deciso di prendersi un momento per sé, stoppando temporaneamente i live, per tornare probabilmente a far musica in studio in vista poi di un nuovo tour futuro (certamente non nel 2026).

Ad annunciarlo è stata proprio lei, spiegando che nel 2026 non canterà dal vivo: durante la sua ultima data romana, Elodie ha spiegato che per un bel po’ di tempo quello sarebbe rimasto il suo ultimo concerto.

Le parole della cantante dal palco, prima di cantare l’ultima canzone del tour, sono arrivate un po’ a sorpresa e hanno preso alla sprovvista i fan, che non si aspettavano di certo un annuncio simile. “È stato un tour bellissimo – ha spiegato Elodie – mi avete dato tanto amore e vi ringrazio. Adesso mi fermo per un po’, posso già dirvi che torno nel 2027“.

Una pausa dai concerti, dunque, per Elodie, che ha deciso per un annetto di stoppare con la musica dal vivo per tornare più carica che mai nel 2027. La decisione sarebbe dovuta proprio alla voglia di ricaricare un po’ le pile e tornare sì a cantare da un palco, ma con nuovi stimoli.

Elodie ricarica le pile: stop ai live per un anno

Dopo aver tenuto il suo ultimo concerto del tour, Elodie ha spiegato di non aver intenzione di cantare dal vivo nel 2026. Ma c’è già la data del rientro: “Ho già tutto in testa, il nuovo show, il nuovo palco, perché mi fate venire voglia di lavorare, e tanto. Non vedo l’ora di tornare da voi“. Elodie, dunque, non ha neppure smesso con i concerti che già pensa al momento in cui tornerà.

La cantante romana, che ha portato in giro per l’Italia l’Elodie Show 2025 nel corso di tutto l’anno che sta per concludersi, vuole ora tirare le somme e soprattutto rifiatare un po’, magari lavorando a nuova musica prima di tornare sul palco tra un anno e poco più.