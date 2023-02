Elodie, look sexy e stilista finale Sanremo 2023/ Pizzo, velluto e scollo trasversale

LOOK ELODIE PER FINALE SANREMO 2023 E STILISTA

Elodie si è superata nella finale del Festival di Sanremo 2023. Non ne sbaglia una l’artista che ha rotto il ghiaccio sul palco dell’Ariston per la finale. Ciò vale anche dal punto di vista del look. I social sono esplosi dopo la discesa dalla scalinata dell’ex allieva di Amici. Sorprendente è l’ormai consolidata sicurezza che esalta ancor di più la sua bellezza e le scelte riguardo gli outfit. Una regina di stile che si è evidentemente lasciata la scelta migliore per quanto riguarda gli abiti proprio per la finale del Festival di Sanremo 2023. Ancora una volta look dark per Elodie, ma in una versione differente, audace e al tempo stesso elegante, curata dallo stilista Lorenzo Posocco.

LOOK ELODIE: PIZZO, VELLUTO E UNO SCOLLO…

Sui social hanno scherzato parlando di look “vedo e rivedo”, più che “non vedo”. Infatti, sui social c’è chi si lancia nella battuta ironica: “Nel suo look vedo-non vedo Elodie si è dimenticata la parte dopo il trattino”. Il pubblico del Festival di Sanremo 2023 le canta “Sei bellissima” e non potremmo dar loro torto. Look dark, perché opta per un total black, dal make up agli stivali che le arrivano fino alle ginocchia, ma è il pizzo a rendere tutto ancor più sexy. Anche per le parti del corpo che non copre, ma anzi evidenzia. La sua è una bellezza che toglie il fiato con pizzo, velluto e quel malizioso scollo trasversale.

