Elodie/ Margarita, il successo (e l’amore) con Marracash (Domenica In)

Considerata una delle artiste più interessanti del panorama musicale italiano, Elodie sarà oggi ospite di Domenica In: l’artista romana si racconterà a Mara Venier tra passato, presente e futuro professionale e non. Esplosa grazie al talent show Amici di Maria De Filippi – arrivò seconda nella quindicesima edizione, vincendo il premio della critica Vodafone e il premio RTL 102.5 – Elodie Di Patrizi nel 2017 ha fatto il suo esordio al Festival di Sanremo con il brano Tutta colpa mia (scritta tra gli altri da Emma), assicurandosi l’ottavo posto. Tra collaborazioni e altre hit di successo, nel 2017 Elodie ha ricevuto il Premio disco d’oro per l’album Un’altra vita ai Wind Music Award e le ultime due estati sono state accompagnate dalle sue canzoni: merito del grande successo raccolto nel 2018 da Nero Bali e nel 2019 da Margarita, cantata in collaborazione il rapper Marracash.

ELODIE, IL SUCCESSO E L’AMORE CON MARRACASH

Elodie e Marracash hanno formato un mix incredibile che ha conquistato migliaia di fan, un feeling musicale ma non solo: come vi abbiamo raccontato, il brano Margarita è stato galeotto per il loro amore. La coppia musicale dell’estate sul palco ma non solo: l’ex concorrente di Amici e il rapper hanno condiviso sui social network le avventure estive, un agosto bollente per le temperature ma anche per la grande complicità tra i due. E sono tantissimi i fan che hanno ricoperto di affetto i due artisti sui social, ecco qualche commento: «Ma quanto siete belli», «Il sorriso sul vostro volto dice tutto! Unico e sincero», «Siete la coppia dell’estate e state benissimo insieme». Senza dimenticare che c’è chi si chiede se Fedez e la Ferragni esistano ancora…

ELODIE: “MI PIACE CIMENTARMI IN GENERI DIVERSI”

«Il brano ha un sound fresco, reggae, parla di una relazione complicata tra due persone che hanno personalità abbastanza forti e rispecchia le relazioni dei ragazzi di oggi», così Elodie a proposito di Margarita in una recente intervista rilasciata ai microfoni de Il Popolo Veneto, con la cantante che si è poi soffermata sul suo stile musicale: «Ho tante sfumature come persona ma anche musicalmente, mi piace sperimentare e cimentarmi in generi diversi, passare dalla ballad struggente al pezzo piu’ fresco e leggero. Ascolto tutta la musica e mi piace l’idea di approcciarmi a cose differenti in base a quello che sento in quel momento». Una battuta sui prossimi progetti, con un disco in rampa di lancio: «Ci sto lavorando, abbiamo dei brani pronti ma non ho ancora una data di uscita. Sicuramente sarà un album crossover, infatti vorrei riuscire a raccontare tutte le mie sfumature».



