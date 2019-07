Elodie/ “Marracash? E’ un artista prezioso… ha tante idee!” (Battiti Live)

Elodie sarà tra le protagoniste della nuova tappa di Battiti Live 2019 a Vieste. L’ex concorrente di Amici, si sta gustando un successo dietro l’altro e, oltre ad una carriera al top, pare andare bene anche l’amore. Il gossip mormora che, tra un “Margarita” (così si chiama l’ultimo singolo) e l’altro, potrebbe avere perso la testa per Marracash, il rapper che duetta con lei nel suo nuovo singolo. Sensuale e particolarmente riconoscibile, la cantante seconda classificata nel talent show di Maria De Filippi, ha deciso di intraprendere una carriera solista portando sul palcoscenico brani decisamente differenti da quelli con i quali aveva debuttato proprio durante la sua esperienza nella scuola più famosa d’Italia. Dopo il successo di “Pensare male”, collaborando con i The Kolors, per la Di Patrizia arriva un altro successo. “E’ un brano fresco, giovane, che mi rispecchia. E’ stato scritto da tre uomini – Lorenzo Fragola, Carl Brave e Franco 126 – ma in realtà sembra scritto da una donna. Una donna di carattere, che vive. E mi ci riconosco. C’è seduzione, c’è femminilità…”, ha raccontato l’interprete raggiunta da TgCom24.

Elodie parla di Marracash: “Un artista prezioso!”

Elodie, proprio nell’intervista ha parlato anche della collaborazione con Marracash, definendolo un artista prezioso: “Ha accettato questa collaborazione da subito e mi ha reso felice. Mi sono trovata molto bene con lui. E’ una persona socievole, collaborativa e generosa… ha tante idee”. Proprio la cantante è molto apprezzata dai rapper, si è mai chiesta perché? “Sono una artista versatile e forse questo viene apprezzato. E’ bello quando altri artisti ti stimano, per me è motivo di orgoglio”. Ma è anche amica della donne e di colleghe come Joan Thiele e Roshelle e showgirl come Diletta Leotta a Belen: “Dipende sempre da come ti poni. Io non sono mai snob. Mi piacciono le donne, sono felice di condividere dei momenti tutti al femminile. Senza competizione”. Ed infatti Elodie, proprio in questo periodo si considera una donna consapevole: “Credo che questo sia l’anno più bello della mia vita. Sono giovane ma comincio ad avere più sicurezze, mi fido di me ciecamente”.

