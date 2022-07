Elodie: “Marracash? La persona che amerò di più in tutta la mia vita”/ “Ho capito…”

Elodie e il rapporto con Marracash

Dopo essersi lasciati, Elodie e Marracash si sono ritrovati e, nell’ultimo periodo, appaiono sempre più uniti. Il loro è un rapporto speciale come hanno confermato più volte entrambi e come ha ribadito la stessa Di Patrizi ai microfoni de La Confessione di Peter Gomez nella puntata che andrà in onda sul canale Nove venerdì 15 luglio alle 22.45. Sempre molto discreta nel parlare dei propri sentimenti, nel corso dell’intervista rilasciata a Peter Gomez, la cantante ha aperto totalmente il suo cuore parlando dell’amore che prova e che proverà per sempre nei confronti di Marracash che ha seguito durante un concerto.

“Marracash è la persona che amerò di più in tutta la mia vita. Un prossimo fidanzato non sarà contento di questo? Tanto non sarà mai all’altezza”, ha spiegato Elodie che ha parlato a cuore aperto dei propri sentimenti.

Elodie e Marracash: un amore importante

Stima, rispetto e amore hanno unito Elodie e Marracash che, pur essendosi lasciati, continuano ad essere molto vicini facendo sognare i fan che sperano in un ritorno di fiamma. Nel salotto di Peter Gomez, la Di Patrizi non nega affatto il sentimento che l’ha unita al rapper e che, forse, la unirà per sempre a lui. Dopo aver affrontato, in passato, diverse delusioni, la cantante ha ammesso di aver finalmente capito che cos’è l’amore.

“Io sono innamoratissima ovviamente, è la persona che amerò di più in tutta la mia vita sicuramente ed è una grande fortuna. Non è detto che capiti. Io l’ho capito adesso cos’è l’amore”, ha concluso la cantante utilizzando parole dolcissime per Marracash.

