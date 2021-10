Elodie/ “Marracash? Le storie d’amore vanno tutte inventate, non ci sono schemi”

Elodie sta vivendo un momento davvero magico dal punto di vista lavorativo, ma come va la vita sentimentale? Aria di crisi con il compagno e rapper Marracash, anche se nessuno dei due ha confermato l’indiscrezione che circola da diverse settimane. Intanto la cantante di Amici è pronta al suo debutto nel programma de Le Iene. “Astuzia, leggerezza, autoironia ma anche serietà e professionalità: proverò a mixare tutto ciò per essere una Iena. Sono stata in passato protagonista ignara dei vostri giochi e scherzi, ora, per una sera, la Iena sarò io e sono sicura che ci sarà da divertirsi!” ha detto la cantante protagonista della prima puntata della nuova edizione del programma cult di Italia.

Una nuova avventura televisiva per la voce di “Andromeda” dopo il successo riscontrato all’ultima edizione del Festival di Sanremo 2021 dove è stata co-conduttrice per una notte. Se la vita lavorativa va a gonfie vele non è lo stesso nel privato. La cantante, infatti, è sempre più lontana da Marracash e in questi giorni è stata avvisata a Milano in compagnia di un’amica dopo il bombardamento mediatico scoppiato proprio intorno alla crisi con il cantante di “Persona”.

Elodie e Marracash si sono lasciati? Parla la cantante

Elodie e Marracash sono in crisi oppure si sono lasciati? In realtà a mettere i puntini sulle ‘i’ ci aveva pensato proprio Elodie dalle pagine di Vanity Fair facendo delle doverose precisazioni sulla sua relazione con il trapper. “La nostra relazione? È stimolante e faticosa” ha confessato la cantante precisando – “questo mestiere crea degli alti e bassi. Siamo molto diversi. Io più leggera. Lui è come se scrivesse con il sangue. Mi piace questa diversità. Le storie d’amore vanno tutte inventate, non ci sono schemi”.

Stando a quanto dichiarato da Elodie, l’amore con Marracash non è affatto terminato. Semplicemente i due sta vivendo un momento delicato che succede a tutte le coppie.



