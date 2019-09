Elodie/ Marracash “sbava” per foto su Instagram: “Che uomo fortunato!”

Che si tratti di un palcoscenico o del Red Carpet di Venezia, Elodie Di Patrizi riesce scempre e comunque ad incantare e lasciare un segno. Questa sera la cantante sarà ospite del Festival di Castrocaro, condotto da Stefano De Martino e Belen Rodriguez, e spulciando tra le sue storie su Instagram la vediamo appunto all’opera nelle prove generali. Parlando invece di foto, le ultime postate dalla cantante risalgono a pochi giorni fa e sono del suo Red Carpet in abito argento firmato “Blumarine”. Scatti che hanno incantato il web e non solo. Tanti gli artisti che si sono complimentati con Elodie per la sua grande bellezza, anche se il complimento che spicca è sicuramente quello del suo fidanzato: Marracash. La loro storia procede infatti a gonfie vele e i commenti del rapper e cantante lo confermano.

Elodie incanta Marracash e il pubblico col suo Red Carpet

Sotto lo scatto di Elodie, splendida, sul Red Carpet, Marracash ha commentato con una faccina che “sbava”. Un chiaro apprezzamento per la sua fidanzata, nonché partner musicale nel grande successo estivo “Margarita”. E il web sottolinea come, in effetti, lui sia un “uomo fortunato”. E se così commenta Marracash, anche i fan si sono scatenati con gli apprezzamenti. Eccone alcuni: “Sventola senza precedenti!!!!”, si legge tra i commenti. “Con la tua eleganza, bellezza e un po’ di champagne, hai percorso anche questo red carpet. Sei meravigliosa”, e ancora “Non ci sono parole, sei splendida, porti il sole ovunque tu vada”, “Troppa bellezza”, “Brillavi proprio”, “Sei uno schianto Elo”, “Sei pronta a conquistare il mondo…”.





