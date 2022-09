Elodie, “Mi sono arrivate altre proposte”/ Dopo il debutto al cinema…

Elodie e il debutto al cinema nel film “Ti mangio in cuore”: in arrivo altre proposte?

Elodie ha esordito da poco come attrice. La cantante è stata ospite del Festival del Cinema di Venezia per presentare il film Ti mangio il cuore di Pippo Mezzapesa. Per Elodie si è trattato di un debutto nel mondo del cinema e ieri ospite di Anna Pettinelli negli studi di Rds, la cantante ha svelato un retroscena sul film: “Mi sembrava una grandissima occasione per raccontare la storia di una donna così forte, una donna che è tutto un contrasto, una donna apparentemente forte ma molto fragile e io mi ci sono ritrovata, anche se la mia e la sua storia sono lontanissime, ho empatizzato. Ho pensato che fosse una grandissima occasione per raccontare la storia di una donna ma anche di tantissime donne. Avevo anche bisogno di raccontare un’altra sensibilità che con quello che faccio è più difficile fare”.

A catturare l’attenzione del pubblico è stata una scena in cui Elodie ha mostrato il suo corpo. Riguardo questa scena, Elodie ha ammesso di aver avuto difficoltà all’inizio: “In un primo momento in cui abbiamo parlato di questa scena d’amore ero indecisa se mostrare il seno o meno. All’inizio non me la sentivo, ma per paura del giudizio iniziale, ho fatto una scelta un po’ bigotta. Poi ho pensato che se ti metti a disposizione, è arte. Mi è sembrato più bello rendere realistica una cosa, io non sono bigotta”.

Elodie tornerà a recitare in altri film? I fan ci sperano e proprio ieri negli studi di Rds Elodie ha dato una risposta che fa ben sperare. La cantante ha rivelato di aver ricevuto altri copioni e di valutare le proposte che le stanno arrivando: “Mi sono arrivate due cosine, ma ho bisogno un attimo di capire. Ora ci penso, sto leggendo una cosa, una cosa seria, non è una commedia. La faccio già tutti i giorni la commedia”.

Per quanto riguarda la vita privata, la cantante è uscita di recente allo scoperto con Andrea Iannone. In un’intervista a Verissimo, Elodie ha spiegato: “Stiamo bene, parliamo molto, dobbiamo darci il tempo di conoscerci. Ci conosciamo da un mese. Ci stiamo frequentando, è una bella frequentazione”. Durante l’estate, i due erano stati beccati in alcune occasioni e tra queste Elodie era stata paparazzata per le vie di Lugano insieme a Iannone. In una precedente intervista, Elodie aveva però messo le mani avanti: “È una persona che mi piace, ma in questa fase non credo ci siano aspettative né da una parte né dall’altra. Se dovesse fiorire, fiorirà. Ma non è il momento di parlarne”.

