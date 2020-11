ELODIE/ “No alle quote rosa, c’è ancora tanta strada da fare”

Elodie è stata ospite su RTL 102.5 a “Non Stop News” condotto da Fulvio Giuliani, Giusi Legrenzi e Pierluigi Diaco. Durante la chiacchierata radiofonica la cantante ha commentato la difficile situazione attuale, dovuto all’emergenza sanitaria in corso: “Cerco di continuare una sorta di normalità, per non perdere colpi, perché altrimenti è alienante come situazione, mi impegno molto e lavoro molto per distrarmi, pensando che torni la vera normalità”. Elodie ha anche parlato della giornata di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, il prossimo 25 novembre: “È giusto avere una data per ricordare la storia o gli eventi e significa che ce n’è bisogno, il tema è delicato e attuale stiamo cercando di evolverci tutti insieme, di aiutarci uomini e donne, donne tra donne, c’è ancora tanta strada da fare”. Secondo la cantante, infatti, è sbagliato parlare di “quota rosa” perché equivale a sottolineare una minoranza. Per la cantante di Amici bisogno puntare sull’educazione dei figli: “Lasciarli liberi di esprimersi e non essere troppo rigidi, loro hanno una visone più sana quasi sempre, e con meno etichette, non hanno malizia, dovremmo imparare e insegnare”.

ELODIE: PRESENTA LA SUA MUSICA SU RTL 102.5

Questa sera, lunedì 23 novembre, Elodie sarà protagonista della Suite 102.5 Prime Time Live, a partire dalle 21.00. “Innanzitutto sono molto contenta di essere stata invitata, ho sbirciato le altre esibizioni anche dai social ed è bello poter ricominciare. Stasera avrò una dj, ma anche delle ragazze che canteranno con me, e sono molto felice di condividerlo”, ha anticipato la cantante. Nel corso della serata presenterà la sua musica in una versione inedita per RTL 102.5. L’artista è reduce di una serie di successi: “Andromeda”, presentata al 70° Festival di Sanremo, “Guaranà”, “Ciclone” e la fortunata collaborazione con Carl Brave nel brano “Parli Parli”. Dopo la diretta, Elodie si collegherà alla Social Room, dove Paola Di Benedetto e Jessica Brugali le permetteranno di “incontrare” i suoi fan tramite l’app zoom.



