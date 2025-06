Tra le cantanti che negli ultimi anni hanno saputo conquistare una fetta di più pubblico sempre più grande, imponendosi come una pop star che non ha nulla da invidiare a quelle americane, c’è senza dubbio Elodie, che ieri ha conquistato letteralmente San Siro con uno spettacolo che ha scatenato i fan.

Quasi due ore e mezza di puro spettacolo in cui l’artista romana ha ripercorso tutta la sua carriera, dai pezzi più intimisti ai suoi tormentoni, reggendo il palco benissimo e portando numerosi messaggi che dovrebbero essere condivisibili da chiunque abbia un cervello funzionante: l’emancipazione femminile, la bandiera della Palestina (martoriata da Israele) e i diritti della comunità LGBTQI+. Tra gli ospiti Gaia, Gianna Nannini e Achille Lauro.

Dato che sui social non si può godere un momento di felicità condividendo degli scatti o dei video, come in questo caso, del concerto di Elodie ecco che alcuni si sono divertiti a punzecchiare i fan sul mancato sold out a San Siro. Nei giorni scorsi a far discutere sono stati dei biglietti svenduti alla cifra di 10euro, peccato che di gente ce n’è stata eccome.

Come riportano gli organizzatori del concerto di Elodie a San Siro gli spettatori sono stati 45mila. Niente male, considerando che alcuni giornalisti l’hanno sbeffeggiata sui social già profetizzando un flop che non è avvenuto. È stata senza dubbio una serata che la cantante si ricorderà a vita, considerando che nella settimana di Sanremo aveva spiegato di aver fame di concerti live e di volere a tutti i costi il contatto con il suo amato pubblico. E intanto con il suo fidanzato Andrea Iannone sta pensando ai figli ancora prima del matrimonio.