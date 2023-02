Elodie: “Non so dire ‘grazie’ a me stessa”/ “Devo molto a Maria De Filippi”

Elodie, reduce da un ottimo Festival di Sanremo, che ha visto la sua “Due” chiudere al nono posto in classifica generale, è intervenuta in qualità di ospite ai microfoni di “Domenica In”, trasmissione condotta da Mara Venier e andata in onda nel pomeriggio del 26 febbraio 2023. In occasione della kermesse canora matuziana, Elodie ha ammesso di esseri divertita: “Credo ci siano momenti belli nella vita, di cui si deve riuscire a godere – ha dichiarato –. La cosa più bella è la libertà nelle scelte. Oggi, che è passato qualche anno dai miei esordi e so un po’ di più chi sono, ho la fortuna di lavorare con grandi professionisti che mi danno la possibilità di esprimermi. Questa è una grande libertà. Mi reputo molto fortunata”.

Marracash, ex fidanzato Elodie/ Vero motivo per cui si sono lasciati...

ELODIE: “HO INCONTRATO TANTE MANI TESE, NON SAPREI CHI RINGRAZIARE PRIMA”

Nel suo percorso artistico, Elodie ha incontrato tante persone che le hanno teso la mano e le hanno dato modo di farsi conoscere, per cui “non saprei chi ringraziare prima. Sicuramente Max Brigante e Jacopo Pesce, la discografica, il presidente della Universal e Maria De Filippi, che ha creduto da me fin dal primo momento… A me stessa, però, non ho ancora detto ‘grazie’. Forse non sono pronta per farlo”.

LEGGI ANCHE:

Andrea Iannone, fidanzato Elodie/ Storia d’amore e dichiarazioni, Lei: “Amore mio…”Elodie: il passato difficile, la droga e il rapporto con la madre/ “È stata male ma…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA