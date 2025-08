Elodie e Andrea Iannone, serata romantica insieme ad una misteriosa ballerina? La segnalazione: "Si chiama Francesca ed è presa di lei..."

Nelle scorse settimane la cantante Elodie e il suo fidanzato Andrea Iannone erano stati pizzicati a cena in compagnia di una ballerina di nome Francesca, per un incontro informale che poi sarebbe proseguito in hotel. Infatti i tre sarebbero stati avvistati insieme anche nel dopo cena, mentre si dirigevano senza mai separarsi nello stesso hotel. Un dettaglio che ha aperto a numerosi scenari, con nuovi elementi che si aggiungano al possibile triangolo amoroso tra Elodie, Andrea Iannone e la misteriosa Francesca.

A fornire ulteriori spunti sulla vicenda, proprio mentre le voci di crisi tra la cantante e il motociclista si erano attenuate, è la nota esperta di gossip Deianira Marzano. Quest’ultima, per la precisione, avrebbe ricevuto una segnalazione eloquente da parte di una sua follower. “Deia, questa notizia non solo te la confermo, ma ti aggiungo che Francesca è presissima di lei”, le parole di una lettrice della Marzano.ù

Insomma, le voci corrono e le ipotesi sulla notte a tre incendiano il mondo del gossip. Si è parlato infatti di un forte interesse da parte della ballerina, nei confronti di Elodie. Eppure dalle parti della cantante e del motociclista non vola una mosca in questo senso. Nessuno dei due ha voluto commentare i rumor, tantomeno Elodie che sembra molto concentrata sulla sua carriera e sulla sua relazione.

Vedremo se questo triangolo sentimentale darà altri spunti nel corso delle prossime settimane estive o se la suggestione resterà tale. Nel frattempo, ricordiamo, Elodie e Andrea Iannone si sono riavvicinati, dopo aver vissuto un periodo alquanto complicato per quanto concerne la loro relazione.

