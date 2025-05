Elodie, amore a gonfie vele col fidanzato Andrea Iannone: “Ci facciamo tante risate”

Da oltre due anni, ormai, Elodie e Andrea Iannone fanno coppia fissa e stanno vivendo un amore travolgente. La cantante e il motociclista sono più uniti che mai, tanto che negli ultimi tempi sono iniziate a circolare voci su un possibile matrimonio. Addirittura, qualcuno, aveva ipotizzato una dolce attesa per Elodie e Andrea Iannone, ma la cantante aveva smentito tempestivamente. Ciò che è certo, ad oggi, è il suo amore per il fidanzato, l’unico con cui ritiene di essere al cento per cento se stessa.

“Ci facciamo un sacco di risate, io sono me stessa al 100% con lui. Non mi era mai successo”, ha confidato la cantante. Nell’ospitata a Che tempo che fa, invece, ha spiegato che al momento lei e Andrea non stanno considerando l’idea di diventare genitori. Ma mai dire mai, chissà che il futuro non possa rimescolare le carte in tavola.

A proposito di futuro, come dicevamo, si parla ciclicamente di matrimonio in vista per Andrea Iannone e Elodie. La cantante, dal canto suo, ha sempre detto di avere una visione aperta dell’amore, nel senso che non si sente ossessionata dall’idea di dover mettere nero su bianco il sentimento che prova nei confronti del motociclista.

Di sicuro sa che ad oggi è la persona più importante della sua vita e che non potrebbe fare a meno di lui. "Andrea Iannone è la persona più importante della mia vita.

