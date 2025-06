Elodie si mostra totalmente senza veli sui social e scatena il web ma non mancano le critiche per la cantante.

Elodie non smette di stupire e far impazzire il web non solo con la sua voce, ma anche con la sua bellezza. Dopo aver fatto cantare e ballare tutti con i concerti negli stadi, Elodie ha deciso di alzare le temperature pubblicando una foto in cui si mostra totalmente senza veli. Bellissima, con la pelle oliata, la cantante si mostra stesa su un pezzo di legno mandando in visibilio tutti i followers che l’hanno inondata di like e complimenti.

Sono tanti, infatti, i commenti degli utenti che sottolineano l’incredibile bellezza dell’artista che, non solo è bella, ma anche elegante e raffinata nella sua incredibile sensualità. Tanti utenti, infatti, sottolineano che, al posto di Elodie, girerebbero continuamente senza veli e altri che, invece, invitano la cantante a non spendere soldi in vestiti. Tuttavia, accanto a tanti complimenti, non mancano le critiche.

Elodie e i commenti degli haters sotto la foto senza veli

Elodie, reduce dalla vittoria del nastro d’Argento condiviso con Matilde De Angelis, continua ad essere nel mirino degli haters. Tra i tanti commenti presenti sotto il post in cui posa senza veli, l’attrice è stata accusata di aver ritoccato la foto con qualche app. C’è, infatti, chi pensa che lka schiena sia stata palesemente ritoccata ma altri utenti sottolineano di aver visto il video del backstage del servizio fotografico sottolineando l’autenticità della foto.

Ormai da tempo sulla cresta dell’onda, la cantante continua a scatenare vari commenti da parte di fan e haters. Tutto ciò che fa, infatti, finisce con l’essere commentato e, ancora una volta, l’artista ha colpito nel segno con la sua bellezza statuaria immortalata in una foto davvero bellissima.

