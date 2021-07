Elodie, nuova conduttrice de Le Iene?/ La cantante al posto di Alessia Marcuzzi

Elodie Di Patrizi prenderà il posto di Alessia Marcuzzi a Le Iene? Stando a quanto rivelato da Tv Zoom, la cantante di Amici avrebbe già accettato, ma a una condizione: condurre il celebre programma di Italia 1 a partire da gennaio 2022. Elodie, infatti, fino alla fine del 2021 dovrebbe essere impegnata con il suo nuovo progetto musicale. Si sta quindi cercando una conduttrice per i primi mesi della nuova stagione televisiva. Le Iene torneranno in autunno il martedì sera e in alcuni periodi della stagione raddoppieranno al venerdì sera. È quanto trapelato dai listini Publitalia. Pare certo anche l’addio di Nicola Savino. Per Elodie Di Patrizi sarebbe la consacrazione a conduttrice dopo il successo sul palco dell’Ariston durante il Festival di Sanremo 2021. Di recente la fidanzata di Marracash ha partecipato come concorrente alla seconda stagione di “Celebrity Hunted” su Amazon Prime.

In occasione del suo debutto sul palco di Sanremo, Elodie aveva rilasciato un’intervista al Corriere della sera, rivelando come le piacesse il ruolo di “donna-spettacolo”: “Mi sono riguardata ore di video su YouTube e quando ho visto la Carrà, star internazionale che ha sempre mantenuto un carattere italiano, è stato il punto di partenza. Avevo paura di cadere nel ridicolo o di passare per presuntuosa, la linea è sottile”. Ricordiamo che lo scorso ottobre, Elodie è stata vittima di uno scherzo de Le Iene organizzato insieme alla sorella Fey. Alessia Marcuzzi, invece, ha deciso di lasciare Mediaset dopo ben 25 anni, ma secondo quanto rivelato dal settimanale Chi la conduttrice sarebbe già in trattativa con Discovery per un progetto che sarà completamente nuovo. Inoltre si parla anche di un suo coinvolgimento a Sanremo 2022.

