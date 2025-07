Elodie e Andrea Iannone di nuovo insieme: le nuove foto che smentiscono la crisi

Elodie mette ancora una volta a tacere le voci di crisi con Andrea Iannone. Com’è noto, i due fanno coppia fissa da circa tre anni e, durante questo periodo, si sono sempre mostrati molto uniti e innamorati. La cantante, addirittura, ha dichiarato che il motociclista è stato l’uomo che ha amato di più nella sua vita, deludendo i fan che la vorrebbero ancora insieme all’ex fidanzato, Marracash. Tuttavia, dopo il grande concerto a San Siro lo scorso giugno, qualcosa sembrava essersi incrinato. I due avevano iniziato a farsi vedere sempre meno insieme, alimentando così le indiscrezioni su una possibile crisi.

Non solo, sul web hanno cominciato a circolare voci insistenti, fino a ipotizzare un presunto allontanamento causato da chat sospette attribuite a lei con altri uomini. Ebbene, dopo settimane di silenzio, alcuni giorni fa, l’ex allieva di Amici aveva finalmente smentito i rumors, pubblicando un selfie a letto mentre baciava Iannone. Insomma, una smentita indiretta ma inequivocabile, che lascia intendere chiaramente come tra i due non ci sia alcuna crisi e che la loro storia d’amore prosegua a gonfie vele. A confermarlo ulteriormente, poche ore fa, la Di Patrizi ha pubblicato nuovi scatti delle loro vacanze insieme.

Elodie smentisce (di nuovo) la crisi con Iannone: dettagli

In questi giorni, Elodie e Andrea Iannone stanno vivendo una vacanza da sogno, come dimostrato dalle foto pubblicate dalla cantante sul suo profilo Instagram. “Speziale“, ha scritto lei nella didascalia, pubblicando una serie di scatti al mare, di cui diversi insieme al fidanzato. In un’immagine, l’artista appare distesa sul letto accanto ad Andrea, mentre, in un’altra, si vedono i due insieme in ascensore, più complici che mai. Insomma, la passione, tra loro, è tutt’altro che spenta.