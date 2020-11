Elodie/ Ospite a X Factor 2020 dopo un anno “bomba”, ritrova Emma Marrone e..

Elodie ospite a X Factor 2020 dopo un anno di successi

Chi è Elodie? Noi tutti la conosciamo e sicuramente non potrebbe essere altrimenti dopo un anno fantastico che l’ha portata in vetta all’olimpo della musica come artista femminile dell’anno in numeri di dischi venduti. Per lei è arrivato il momento di fare un altro grande salto, quello che la porterà dritta dritta sul palco di X Factor 2020 come ospite speciale in una puntata da urlo, con una doppia manche per i ragazzi e una doppia eliminazione. Lei i talent li conosce bene visto che arriva proprio da uno di essi e, in particolare, da Amici (è arrivata seconda nell’edizione numero 15) che l’ha fatta conoscere al grande pubblico e le ha permesso di arrivare fino al palco dell’Ariston e del Festival di Sanremo 2020. Chi la segue sa bene che per lei, però, non è proprio la prima volta sul palco del talent di Sky e che già nel 2009 aveva preso parte a X Factor venendo scartate già nelle fasi iniziali. Lo stesso era accaduto, sempre nello stesso anno, con Amici. Lei sicuramente è la prova vivente che i no non solo fanno bene ma fanno anche crescere.

Da Non è la fine al Festival di Sanremo 2020 e la copertina di Vouge, un 2020 da incorniciare

In quest’ultimo anno, soprattutto, è arrivata una soddisfazione dietro l’altra a cominciare proprio dall’annuncio dell’uscita del suo terzo album, This is Elodie, con contiene Non è la fine che la vede duettare con il rapper Gemitaiz, Mal di testa con Fabri Fibra, il successo estivo lanciato a Sanremo 2020 Andromeda e a loro si aggiungono anche Guaranà e Ciclone con Takagi & Ketra. Un anno di successi di certificazioni, di vendite e di premi che l’hanno portata addirittura sulla copertina di Vogue come cantante rivelazione e non solo. Anche la sua vita privata è andata a gonfie vele visto che in questo momento è impegnatissima con Marracash. Sarà curioso staserla vederla sul palco di X Factor 2020 in veste di star e, soprattutto, al cospetto di Emma Marrone, colei che l’aveva presa sotto la sua ala e che poi se n’è allontanata per motivi che ancora sembrano davvero poco chiari (sembra che Elodie volesse cambiare strada e tipo di musica optando per altro nel suo futuro). Verrà fuori qualcosa di nuovo questa sera?



© RIPRODUZIONE RISERVATA