Elodie/ Pace fatta con Emma Marrone? (Una Serata di Stelle per il Bambino Gesù)

Elodie sarà tra i protagonisti di ‘Una Serata di Stelle per il Bambino Gesù‘ in cui molte personalità del mondo dello spettacolo daranno il loro contributo sul palco per l’ospedale pediatrico romano. In questi ultimi giorni la cantante, lanciata dalla scuderia di ‘Amici’ di Maria De Filippi, è salita alla ribalta per un riavvicinamento con un altro nome molto noto di ‘Amici’, ovvero Emma Marrone. Emma ed Elodie inizialmente erano molto amiche dopo aver condiviso la palestra del talent di Mediaset, ma una scelta di Elodie aveva finito con l’allontanare le due. La cantante romana aveva infatti deciso qualche tempo fa di cambiare manager e casa discografica, il che aveva portato ad un raffreddarsi dei rapporti con Emma, anche se la cantante salentina non aveva mai fatto riferimenti su un deteriorarsi della sua amicizia con Elodie. Il tempo però sembra in grado di guarire tutte le ferite e proprio in questi ultimi giorni si è fatto registrare un forte riavvicinamento tra le due.

Elodie: messaggi distensivi verso Emma Marrone

I primi segnali di distensione erano stati lanciati proprio da Elodie, stasera a Una serata di stelle per il Bambino Gesù, che ospite del salotto televisivo domenicale di Mara Venier a ‘Domenica In’ aveva avuto parole al miele per l’ex amica salentina Emma Marrone, augurandosi soprattutto che potesse superare al più presto i motivi di salute che l’avevano afflitta, con Emma che aveva dovuto affrontare una nuova operazione per un tumore che si riaffacciava per la terza volta nella sua vita nel suo organismo. Auguri sinceri e sentiti da parte di una commossa Elodie che hanno fatto sicuramente piacere ad Emma, che ha ricevuto poi a stretto giro di tempo una lettera molto affettuosa da parte della Di Patrizi, che le chiedeva esplicitamente di superare i dissapori lavorativi e vivere un riavvicinamento che è stato testimoniato da un video, recentemente pubblicato dalle due cantanti. Nel vivo Emma ed Elodie scherzano e si abbracciano, facendo capire di aver ormai dimenticato le tensioni e di essere pronte a riallacciare un rapporto profondo che si era un po’ rovinato per motivi forse apparsi futili col senno di poi.

Il gossip e la vita privata

Elodie d’altronde negli ultimi mesi è stato un nome molto chiacchierato nella scena musicale italiano, sia per il gossip che ha riguardato la sua vita privata, sia per alcuni progetti musicali all’avanguardia che ha deciso di abbracciare. Elodie infatti ultimamente è conosciuta anche per essere fidanzata con uno degli elementi di punta del rap italiano, Marracash, che dopo un periodo di silenzio è uscito con il suo nuovo album, ‘Persona’, arrivato dopo che i due sono stati spesso fotografati insieme. Inoltre, Elodie ha partecipato personalmente alla re-incisione e al video del brano ‘Le ragazze di Porta Venezia’ dell’iconica Myss Keta, uno dei nomi più freschi e innovativi della scena musicale italiana che, riproponendo quello che è stato il brano che di fatto l’ha lanciata al grande pubblico, ha scelto proprio Elodie assieme a Priestess, La Pina, Joan Thiele e Roshelle per rilanciare il suo manifesto femminista. Ed Elodie ha aderito entusiasticamente, partecipando anche a diverse date live di Myss Keta.



