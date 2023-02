Elodie: il passato difficile, la droga e il rapporto con la madre/ “È stata male ma…”

Il tragico passato di Elodie: “A 12 anni mi facevo le canne…”

Elodie Di Patrizi (Elodie), classe 1990, è una famosissima cantante italiana. Dopo l’esperienza ad Amici di Maria de Filippi la cantante ha scalato le vette di Spotify e raggiunto uno dei più grandi traguardi per i cantanti italiani: cantare sul palco del Festival di Sanremo. La vita di Elodie però non è interamente basata sul successo e sull’amore dei fan, la cantante alle spalle ha un passato molto doloroso. Nata e cresciuta al Quartaccio, una delle zone più problematiche di Roma, Elodie ha spesso raccontato gli eventi più drammatici della sua infanzia e della sua adolescenza, per mettersi a nudo e per dare un esempio a tutte le persone che la seguono e la stimano.

Marracash, ex fidanzato Elodie/ Vero motivo per cui si sono lasciati...

La storia di Elodie è quella di una ragazza che ha ottenuto solo il diploma di terza media, che si è sempre vergognata di questo e che dopo aver studiato al liceo per 5 anni ha mollato tutto perché non si sentiva all’altezza di conseguire gli esami di Stato. A questi eventi Elodie ne aggiunge altri come i problemi con la droga e le amicizie sbagliate. Al Corriere della Sera la cantante aveva raccontato una delle prime fasi della sua adolescenza: “A 12 anni mi facevo le canne tutto il giorno. A 15 anni bevevo anche, uscivo e tornavo alle 7 del mattino”.

Andrea Iannone, fidanzato Elodie/ Storia d’amore e dichiarazioni, Lei: “Amore mio…”

Elodie: il periodo buio attraversato con la madre e il rapporto che hanno adesso

Elodie viveva in un contesto sociale molto particolare, era circondata da tossicodipendenti e persone promisque. Una volta un’amica era rimasta coinvolta in una relazione sentimentale con un tossicodipendente e lei la portò a casa sua per proteggerla, insieme a lei c’era la madre a sostenerla. Nel passato e nel presente di Elodie, la madre: Claudia Marthe Mitai è stata una figura molto importante e lo è ancora ma in modo diverso.

In merito alla madre, come riporta Fanpage, la cantante aveva raccontato: “Mia mamma faceva la cubista, era una ragazza con problemi, mi ha avuta a 21 anni. Entrambi hanno sofferto molto ed erano onesti in questo, non hanno mai camuffato il loro malessere”. La madre di Elodie è sempre stata molto esuberante ma oggi sia lei che il loro rapporto sono molto cambiati, soprattutto dopo la malattia di Claudia Marthe Mitai, che oggi ha 55 anni e lavora come visual artist. A Verissimo la cantante aveva dichiarato: “Con mia madre ho un bellissimo rapporto, è stata male ma tutto si è risolto per il meglio per fortuna. Io ho un brutto rapporto con la memoria, mi dimentico tutto e quindi non saprei dire come stavo allora”.

Elodie, svelata la proposta di matrimonio dei suoi sogni/ Assist per Andrea Iannone?

© RIPRODUZIONE RISERVATA