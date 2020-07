ELODIE/ Piccola fan l’abbraccia dopo il concerto, lei non si sottrae: “Grazie”

Insieme a buona parte degli artisti del panorama musicale italiano, Elodie Di Patrizi è tornata a esibirsi in concerto in diversi luoghi della penisola. Dopo la tappa in Valle d’Aosta – che l’ha vista protagonista di un tenerissimo scambio affettuoso con una bambina di nome Greta – Elodie sale sul palco di Otranto per il Radionorba Battiti Live in onda questa sera in differita su Italia 1. Dicevamo della Valle d’Aosta: a conclusione della rassegna musicale Musicastelle Outdoor, una ragazzina, la piccola Greta, si è precipitata ad abbracciarla con quella ingenuità ‘sana’ che contraddistingue i bambini. È complicato, doloroso, spiegare loro le nuove norme sul distanziamento sociale, ed evidentemente papà Mario non è riuscito a tenerla a bada. Presenti all’evento solo mille persone, allo scopo di garantire quella sicurezza che Greta è riuscita a eludere con un solo gesto. Per inciso, Elodie non si è sottratta all’abbraccio, mostrandosi commossa e grata per il semplice presente con cui Greta l’ha omaggiata (un minuscolo bouquet composto da fiori raccolti lungo la strada). Il momento è stato immortalato in uno scatto che Elodie ha poi ricondiviso su Instagram. Sotto la foto, il commento del padre della bambina: “Sono il papà di Greta, quella bimba che ti ha abbracciato durante il tuo concerto. Ascolta sempre le tue canzoni, le piaci tanto e quell’abbraccio è stato un sogno per lei. Un’emozione che spero si porterà a lungo. Ti ringrazio con tutto il cuore. Greta mi ha detto di dirti che spera di rivederti ancora”.

Elodie parla del suo rapporto con Maria De Filippi

Elodie Di Patrizi è uno dei personaggi più apprezzati del mondo della musica contemporanea, che con la sua ultima partecipazione al Festival di Sanremo (in gara con il brano Andromeda) ha consolidato ancor di più la fama che già vantava presso un pubblico piuttosto trasversale. Come dimostra questo episodio, infatti, a seguirla è gente di tutte le età, anche bambini, nonostante lei introduca se stessa più come ‘figlia’ che come ‘madre’ (o comunque punto di riferimento attendibile). Ciò non vuol dire nemmeno deresponsabilizzarsi; soltanto, per ora, ama esprimere gratitudine in quella che lei considera una figura ‘materna’ senza temere di perdere di credibilità: stiamo parlando di Maria De Filippi. Per Elodie, Maria “è un’osservatrice, ti dà la possibilità di comportarti ed esprimerti come vuoi, lei è come una madre”. In un’intervista a Da noi… a ruota libera, la cantante ha parlato anche di questo: “Una mamma giusta per i miei parametri è quella che ti osserva però ti lascia la possibilità di muoverti: è stata questo per me”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA