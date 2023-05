Elodie premiata ai David di Donatello 2023 per la miglior canzone/ “Non vinco mai…”

Elodie, il suo talento artistico “sbanca” anche ai David di Donatello 2023: Proiettili è la miglior canzone

Si è tenuta nella serata di ieri, in diretta su Rai 1, la tanto attesa celebrazione dei David di Donatello 2023. Tante le categorie con un riconoscimento in palio, altrettanti gli artisti e interpreti a contendersi l’onore di un premio importante. Tra questi, spicca Elodie seppur non per questioni prettamente cinematografiche. La cantante ha avuto infatti l’onere e l’onore di mettere la firma alla colonna sonora del film Ti mangio il cuore con il brano Proiettili. A gran sorpresa, è stato proprio il suo pezzo ad avere la meglio sulle altre aggiudicandosi il David di Donatello per la miglior canzone.

Proiettili, la canzone scritta da Elodie per il film Ti mangio il cuore – vincitrice ai David di Donatello 2023 come miglior brano – ha avuto la meglio su Se mi vuoi e La palude, oltre che su Caro amore lontanissimo e culi culagni. La cantante è stata dunque invitata a salire sul palco per ricevere l’inestimabile riconoscimento che vale una carriera. Palesemente emozionata, e sempre elegantissima con un vestito realizzato da Valentino, ha offerto le sue prime considerazioni a caldo senza nascondere quanto quel premio sia stato inaspettato e imprevisto.

“Non me l’aspettavo, anche perchè non vinco mai. La cosa che conta è incontrare persone generose e fare cose per bene”. Queste le parole di Elodie dopo aver ricevuto il David di Donatello come miglior canzone per Proiettili. Evidente l’emozione e la tenera considerazione sul suo essere poco vincente, a dispetto di ciò che dice la realtà che la vede dominare le classifiche musicali con le sue hit. Tra l’altro, nel film omonimo per il quale ha firmato la colonna sonora, ha anche avuto modo di cimentarsi nell’inedito ruolo di attrice.

Chiaramente, dopo aver ricevuto il David di Donatello per la miglior canzone, Elodie non poteva che dedicare grandi ringraziamenti a fan e colleghi, il tutto sui social. Subito sono arrivati fiumi di commenti per congratulazioni e complimenti, al netto di chi ha lavorato con lei proprio alla realizzazione di Proiettili. Da Elisa Toffoli – che ha curato la musica del brano – a Joan Thiele: “Emozione grande“. Questo quanto scritto dalla cantante, con tanto di cuori e lacrime che testimoniano la bellezza del momento magico per Elodie dal punto di vista professionale.











