Elodie presto mamma?/ “Essere genitori è la cosa più difficile”

Elodie in una recente intervista a Vanity Fair ha parlato della sua vita privata, della sua relazione con il rapper Marracash e sulla possibilità di mettere su famiglia in futuro. Elodie Di Patrizi ha voluto smentire le voci che la vedono protagonista di una attuale crisi con Marracash e in merito alla sua relazione ha detto: “È stimolante e faticosa. Questo mestiere crea degli alti e bassi. Siamo molto diversi, io più leggera, lui è come se scrivesse con il sangue. Mi piace questa diversità. Le storie d’amore vanno tutte inventate, non ci sono schemi”.

I fan della coppia quindi possono rassicurarsi, tra Elodie e Marracash non c’è nessuna aria di crisi e la cantante non ha “il cuore che sanguina mentre la sua carriera vola” come si è vociferato nelle scorse settimane, i due sono ancora innamorati ma, come hanno più volte dichiarato, la quarantena gli ha permesso di capire alcune dinamiche della loro convivenza e nonostante siano profondamente innamorati l’uno dell’altra hanno bisogno dei propri spazi.

Elodie sul diventare mamma "Oggi non voglio figli perché non accetterei di essere deludente"

Elodie è una donna decisa e dalle idee molto chiare e anche sulla questione maternità la donna, ad oggi, non ha dubbi: “Oggi non voglio figli perché non accetterei di essere deludente. Ho paura: non so se ho gli strumenti per dare loro abbastanza. Essere genitori è la cosa più difficile”. La donna nel corso degli anni sembra non aver cambiato idea rispetto alla maternità, già in passato durante un’intervista a Il Messaggero ha ammesso: “Non ho uno spirito materno”. Durante quell’intervista la donna si lasciò andare anche sul tema della discriminazione, vissuto sulla sua pelle: “Mia mamma era l’unica nera del quartiere e in borgata sono sempre rigidi rispetto alle diversità”.

Nei prossimi mesi possiamo aspettarci che la cantante scelga di dare alla luce tante altre nuove canzoni di successo, ma di sicuro non un figlio, argomento sul quale sembra avere le idee chiare da molto tempo.



