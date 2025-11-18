Dopo il concerto fatto a Firenze Elodie si è resa protagonista di un piccolo incidente hot, cosa è successo alla cantante.

Elodie continua a conquistare un successo dopo l’altro grazie al suo incredibile talento. La sua infanzia non è stata semplice, però la sua vita è totalmente cambiata quando è approdata ad Amici di Maria De Filippi. Grazie al noto talent show ha potuto dimostrare il suo talento e la sua determinazione, in quella edizione si aggiudicò il secondo posto e vari premi, da quel momento è riuscita a farsi sempre più spazio nel mondo della musica.

Elodie scoppia a piangere e ferma il concerto: "Chiedo scusa a tutti"/ Cos'è successo? Reazione choc dei fan

I suoi brani diventano sempre dei tormentoni e sono tantissime le persone che la amano e la sostengono. Lo scorso maggio Elodie ha pubblicato un nuovo disco intitolato ‘Mi ami, mi odi’ e per la prima volta si è esibita negli stati con due concerti, al San Siro di Milano e al Maradona di Napoli, che le hanno fatto ottenere un successo incredibile. Da poco è iniziato il suo nuovo tour nei palasport, le sue esibizioni sono dei veri e proprio spettacoli e conquistare tutti con la sua magnifica voce e la sua pazzesca sensualità.

Sanremo 2026, Elodie torna in gara? Possibile partecipazione in coppia per la diva/ Ecco con chi duetterà

Elodie dopo uno dei suoi concerti incontra i fan: piccolo incidente hot per la cantante

Da poco si è esibita a Eboli, dove non è riuscita a trattenere le lacrime a causa di un problema di salute che le ha impedito di esibirsi come voleva. Durante il concerto infatti ha fermato la musica e visibilmente commossa ha detto che faceva molta fatica perché il giorno prima aveva avuto un abbassamento di voce. L’amatissima cantante ha anche chiesto scusa ai presenti perché si sentiva in difetto, loro però l’hanno sostenuta manifestandole un grande affetto.

Nei giorni scorsi invece si è esibita a Firenze, dopo il concerto ha incontrato i suoi affezionati fan fuori dal palasport per firmare autografi e scattare delle foto. Mentre era lì ha fatto i conti con un piccolo incidente hot, con ironia ai fan ha chiesto: “Ma qualcuno mi sta mettendo un dito nel sedere. Ragazzi, mi avete messo un dito nel sedere?”, un momento esilarante che è stato ripreso e ha fatto subito il giro del web.

Elodie, incidente durante il concerto nella gabbia/ Fan in allarme: "Si è fatta malissimo"