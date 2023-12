Elodie, romantico bacio ad Andrea Iannone: “Happy”/ Il video Instagram condiviso il giorno di Natale

Elodie sempre più innamorata di Andrea Iannone: il romantico bacio a Natale

Nella giornata di ieri, quella dedicata alle celebrazioni del Natale, tanti Vip hanno condiviso alcuni scatti o video sui social per raccontare e condividere con i fan tutte le emozioni di questo giorno di festa. Anche Elodie ha voluto condividere un post, sul suo seguitissimo profilo Instagram, che la ritrae all’aria aperta e affiancata dalla dolce compagnia del fidanzato Andrea Iannone. La cantante, reduce da un tour di grande successo nei palazzetti d’Italia, si è concessa una giornata di relax assieme al pilota motociclistico.

Un video la vede sorridere in primo piano, con sullo sfondo un paesaggio naturale e i raggi di luce che illuminano il panorama. A seguire, spunta un breve video che immortala un tenero momento di coppia, mentre si scambiano sorridenti alcuni baci. Infine, una terza foto ritrae il paesaggio che ha fatto da sfondo ai loro momenti di complice intimità. A corredo del carosello social, Elodie ha scritto un messaggio semplice, breve, ma estremamente significativo: “Happy“, ovvero “felice”.

Elodie, un periodo d’oro tra amore e carriera

Elodie è dunque sempre più felice al fianco di Andrea Iannone. La loro storia prosegue a gonfie vele e sono sempre più innamorati, e non manca mai di condividere il proprio amore attraverso uscite di coppa e romantiche dediche sui social. Il Natale della cantante è dunque all’insegna dell’amore e della serenità: accanto al pilota ha ritrovato la spensieratezza di un tempo e i suoi fan sono entusiasti di come sta procedendo la loro relazione, come dimostra la valanga di like e commenti ricevuti al post su Instagram.

È dunque un periodo estremamente positivo per Elodie, in amore ma anche in carriera. Il suo tour nei palazzetti è stato un grande successo e, durante le principali tappe, ha anche raccolto a sé grandi artisti della musica italiana. Dal duetto con Giorgia a quello con Renato Zero, sino alle performance esplosive al fianco di Marco Mengoni e Annalisa. Gioia e amore, in questa fase di vita di Elodie, sono decisamente irrefrenabili.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elodie (@elodie)













