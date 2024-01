Elodie, salta il concerto in programma stasera a Teramo/ “Influenza, tosse e tracheite”: l’annuncio

Elodie, salta il concerto del 1 gennaio 2024 a Teramo: “Devo davvero fermarmi“

Il 2024 di Elodie prende il via con un piccolo ostacolo che, questa sera, non le ha permesso di prendere parte al suo concerto in programma in Piazza Martiri a Teramo. La cantante ha infatti comunicato, attraverso una Instagram story condivisa sul proprio profilo, di essere stata costretta a rinunciare poiché colpita da alcuni problemi di salute: “Ciao a tutti, purtroppo devo a malincuore rinunciare alla performance di stasera a Teramo. Oltre ad influenza e tosse ho una forte tracheite. I medici mi hanno visitato stamattina e mi hanno imposto il riposo forzato“.

La cantante ha espresso tutto il suo rammarico per non aver potuto prendere parte al concerto. Tuttavia fermarsi in questo momento è una scelta per lei obbligata, affinché possa recuperare le forze e rimettersi in salute: “Non sapete quanto mi dispiace, cerco di rispettare sempre tutti gli impegni presi e ci tenevo tanto a cominciare l’anno nuovo con voi. Ma è da qualche tempo che il mio fisico mi manda segnali, e adesso devo davvero fermarmi“.

Elodie, lo stop dopo il concerto di Capodanno a Palermo

Reduce dal concerto tenuto ieri sera a Palermo nella notte di Capodanno che ha dato il benvenuto al 2024, Elodie si ritrova ora costretta a fermarsi. Al momento non è chiaro se e a quando il concerto, in programma stasera a Teramo, verrà posticipato. In attesa di ulteriori informazioni a riguardo anche la Acs, l’organizzatore dell’evento, si è pronunciata circa l’annullamento dello show con un post su Instagram: “Siamo spiacenti di comunicare che il concerto previsto per questa sera non avrà luogo per motivi di salute dell’artista. A breve verranno fornite tutte le informazioni necessarie“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ACS Abruzzo e Molise (@acsabruzzo)













