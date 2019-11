Elodie, scandalosa sul wc: pantaloni giù e dito medio/ “Perché faccio la st*onza”

Simpatica e irriverente stories pubblicata su Instagram da parte dell’amatissima cantante Elodie. L’ex concorrente di Amici, attuale compagna di vita del rapper Marracash, si è mostrata in atteggiamenti molto intimi sul noto social fotografico. Nel dettaglio si vede la stessa 29enne originaria di Roma, mentre è seduta in bagno, sul water. Vestita con una tutona di colore blu scuro con degli inserti rossi, e dei calzini di colore grigi, Elodie appare con i pantaloni in parte abbassati, che lasciano intravedere le gambe, e con il dito medio rivolto verso la fotocamera. A completamento dello scatto, la scritta: “Sempre perché faccio la st*onza”. Non è ben chiaro a chi si rivolga la cantante, fatto sta che lo scatto ha fatto in breve tempo il giro del web, suscitando la curiosità dei suoi moltissimi fan.

ELODIE E MARRACASH “ERAVAMO IN AFRICA E…”

Il dito medio è rivolto a qualcuno in particolare che magari ha parlato male di lei nell’ultimo periodo? Oppure, il gesto è semplicemente riferito all’autore dello stesso scatto? Chissà se la giovane cantante svelerà il mistero nelle prossime ore, nel frattempo la stessa ha rilasciato una bella e lunga intervista ai microfoni del magazine Vanity Fair, in cui ha parlato di come è nato l’amore con il suo compagno: “Ero in Africa, con Fabio (Marracash, ndr). È stata una cosa da film, ero lì con la persona con cui avevo fatto la canzone. Abbiamo brindato, ma solo dieci minuti, festeggiare troppo non è elegante”. Tutto merito della loro hit, “Margarita”, quindi, visto che grazie a questa collaborazione molto fortunata, viste le vendite elevate dell’estate, i due hanno potuto incontrarsi e avvicinarsi. Anche lo stesso “Marra” ha svelato qualcosa del suo rapporto con la bella Elodie, intervistato dal Fatto Quotidiano: “Con lei è stato un incastro di pianeti meraviglioso che ci ha consentito di conoscerci e di non perderci di vista. Un importante passo questo verso la mia rinascita”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA