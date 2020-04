Elodie/ “Scartata da Simona Ventura a X Factor, ma aveva ragione”

Elodie Di Patrizi non riesce a stare ferma un attimo e, nonostante la quarantena, ha regalato ai fans due nuove versioni di Andromeda, il brano che ha portato al Festival di Sanremo 2020 e con cui ha ottenuto un grandissimo successo. L’occasione è servita ad Elodie per ripercorrere la sua carriera ai microfoni de La Repubblica. Prima di approdare nella scuola di Amici di Maria De Filippi da cui la sua carriera è ufficialmente partita, Elodie ha fatto anche il provino per X Factor. Era il 2009 ed Elodie riuscì ad arrivare agli Home Visit. A fermarla, però, su Simone Ventura, all’epoca giudice del talent show. “Arrivai agli home visit, un passo prima del live. In realtà non capivo perché mi facessero passare il turno. Studiavo le canzoni e andavo avanti. Poi la Ventura mi disse ‘non ti prendo perché non ci tieni abbastanza’, e mi eliminarono. Mi arrabbiai tantissimo ma aveva ragione”, ha raccontato Elodie.

ELODIE, LA QUARANTENA CON MARRACASH