Momenti di emozione al PalaSele: Elodie chiede scusa ai fan tra le lacrime. Ecco cos'è successo e cos'ha confessato la cantante.

Elodie è scoppiata in lacrime durante il suo concerto a Eboli tenutosi al PalaSele con 8.000 persone nel pubblico. In questo periodo Elodie sta portando avanti il suo tour per tutta l’Italia con tantissime date sold out, e nonostante la felicità di esibirsi di fronte ai fan, ad un certo punto la cantante ha fermato tutto e con un nodo alla gola ha dovuto confessare qualcosa di scioccante.

Mentre cantava il brano Odio Amore Chimico si è toccata la gola e si è allontanata dal microfono. Alla fine della canzone, Elodie ha chiesto di fermare il concerto per alcuni minuti spiegando ai fan quello che le sta succedendo in questo periodo, e lo ha fatto scoppiando in lacrime, vista la fatica per una cantante di affrontare questo disguido che le auguriamo essere qualcosa di momentaneo. Andiamo a scoprire cos’è successo.

Elodie confessa ai fan: “Mi sento scomoda“

Elodie, compagna di Andrea Iannone, ha fermato il suo concerto parlando ai fan con cuore aperto: “Ragazzi volevo dirvi una cosa, oggi pomeriggio ho avuto un abbassamento di voce, quindi sto facendo molta fatica a cantare, chiedo scusa a tutti”, ha spiegato, “Ce la metterò tutta lo stesso, ve lo giuro. Mi sento molto in difetto, mi sento scomoda. Voglio ringraziarvi per essere qui questa sera, c’è tutto l’impegno giuro. Scusate tanto se stasera sbaglierò qualcosa”. Eppure, nonostante le sue difficoltà momentanee, il concerto a Eboli è stato portato avanti fino alla fine senza alcuna stranezza. I fan si sono dimostrati di sostegno nei suoi confronti, e come sempre le sono stati molto vicini.

Sui social sono partite tante reazioni: “Per chi fa questo lavoro avere un problema del genere è la cosa più brutta, capisco le sue lacrime“, hanno scritto i fan su TikTok e su Instagram, “Pensa avere problemi alla voce e cantare comunque così bene”, “Ha fatto due ore di concerto nonostante tutto e ha portato avanti benissimo lo spettacolo”.