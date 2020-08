Elodie/ Sexy e irresistibile, un ‘Ciclone’ si abbatte sul palco di Battiti Live

Un Ciclone sexy e irresistibile sul palco di Battiti Live. Stiamo parlando di Elodie, ovviamente. Una delle cantanti più desiderate e acclamate di questa estate 2020. L’ex allieva di Amici di Maria De Filippi continua a sorprendere grazie al suo talento. Elodie Di Patrizi, con un timbro riconoscibile ed un carisma invidiabile, è tra gli ospiti più attesi di questa nuova puntata di Battiti Live. Particolare attenzione al suo outfit, ma anche un bruciante desiderio di vederla all’opera nell’interpretazione dei suoi tormentoni musicali. Tra i più grandi successi di questi ultimi mesi i brani il Ciclone e Guaranà, entrambi presenti nel suo album This is Elodie. A proposito di album e soddisfazioni, nei giorni scorsi Elodie ha ottenuto il disco d’oro. Ecco che la partecipazione alla terza puntata della kermesse pugliese si arricchisce di gioia e riconoscimenti per la cantante, pronta ad infiammare le piazze ed il pubblico a casa col suo indiscutibile talento.

Elodie a Battiti Live, sempre più regina dei social

Continua il magic moment per Elodie, come si evince dai suoi account social. I profili ufficiali della cantante sono sempre più presi d’assalto dai fan, ammaliati dalla fisicità e dal fascino della classe 1990. Le sue foto sono tra le più apprezzate del web, con centinaia di migliaia di cuoricini e like per ogni scatto. Elodie vanta quasi due milioni di follower nel suo profilo ufficiale Instagram, oltre ai sessantamila fan nel profilo gestito dai fan. Numeri da capogiro anche per il video del suo ultimo singolo, Il Ciclone, che ha superato milioni di views. Particolarmente apprezzato lo stile del filmato, con la partecipazione di Leonardo Pieraccioni. Insomma un video azzeccatissimo, con Elodie al centro della scena. Dopo il successo del brano Andromeda e le collaborazioni con Marracash, Takagi & Ketra e Mahmood, Elodie continua la sua scalata verso le vette della musica italiana.



