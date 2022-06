Elodie sexy nel video di Tribale, girato a Napoli/ L’ex Amici è tendenza su YouTube

Elodie rilascia il video di Tribale: ecco come si posiziona su YouTube

Elodie torna sulle scene musicali con un nuovo singolo, che si candida all’elezione di tormentone dell’estate 2022, dal titolo Tribale. La novità musicale è ora disponibile su YouTube Italia e presentata con il video ufficiale, che a poche ore dal rilascio – avvenuto alla mezzanotte di venerdì 10 giugno 2022 -è già entrato tra le tendenze per la musica, classificandosi alla posizione #18.

“Che cosa mi resta di te, un riflesso di mare, un segno tribale. Mi resta di te, anche senza di te, l’istinto naturale di venirti a cercare, tribale…”, canta Elodie tra le note del chorus di Tribale, per poi proseguire nell’incipit della seconda strofa del singolo: “E vorrei che fossi qui ogni tanto, anche se ti ho detto ‘mai più’…”. Insomma, in Tribale Elodie mette a nudo i sentimenti al naturale, allo stato primordiale e al netto di pensieri e pregiudizi dettati dalla ragione rispetto all’emozione di un amore, forse impossibile ma mai naufragato e che soprattutto resta dentro come motore propulsore della vita.

Elodie è super sexy in Tribale: il video è girato a Napoli

Il video di Tribale era molto atteso prima del suo rilascio, in primis perché ambientato nella Napoli “bella e dannata”. La location delle riprese del video di Tribale è rappresentata, infatti, dalle vie più periferiche e non quelle più rinomate del capoluogo campano, quali il Centro Direzionale e Coroglio. Il video girato da Attilio Cusani, inoltre, desta clamore mediatico anche per i look stravaganti e audaci che Elodie sfoggia per Tribale e che mettono in risalto il sex-appeal innato della cantante ed ex Amici 15 di Maria De Filippi, strizzando l’occhio ai trend dettati dalle popstar negli anni ’90. “Sono una smandrappa orgogliosa”, è la pronta replica della popstar dagli occhi magnetici, a chi la critica per il suo style “Tribale”, lasciando intendere che da donna libera e indipendente non ha paure dei pregiudizi, come ripreso da Fanpage.

In occasione del primo evento musicale dedicato alla Generazione Zeta, il Radio Zeta Future Hits Live del 9 giugno, Elodie in un sexy outfit lilla ha presentato sul palco proprio Tribale e la hit Bagno a mezzanotte.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elodie (@elodie)













